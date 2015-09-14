به گزارش خبرنگار مهر، مستند «محرم ملکوت» درباره سیره شخصیتی و اخلاقی مرحوم آیت الله خوشوقت است و در این مستند با برخی چهره های برجسته همچون آیت الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران گفتگو شده است.

همچنین در این مستند تصاویری آرشیوی از دوران حیات آیت الله خوشوقت به نمایش درمی‌آید.

این مستند کاری است از موسسه نجوای زلال هنر که دوشنبه این هفته ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۲ از شبکه افق پخش می شود.

زنده یاد آیت الله عزیزالله خوشوقت از بارزترین شاگردان اخلاق و عرفان علامه طباطبایی و همچنین از شاگردان آیت الله سید حسین بروجردی و امام خمینی(ره) به شمار می رود. او اوایل انقلاب نماینده ویژه امام در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.

شخصیت های مشهور در مورد زنده یاد آیت الله خوشوقت سخنان مختلفی دارند از جمله حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی در جایی گفته بود «آیت ‌الله خوشوقت، بهجت زمان است و بنده آقای خوشوقت را منحصر به فرد می‌ دانم.»

زمانی که آیت الله خوشوقت دوم اسفندماه سال ۱۳۹۱ طی سفری زیارتی به عربستان سعودی به علت عارضه تنفسی در شهر مکه درگذشت، رهبر معظم انقلاب در پیامی وی را «عالم ربانی»، «سالک الی الله» و «عارف بالله» نامیدند.