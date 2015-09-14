آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر هیات وزیران آییننامه اجرایی مربوط به یک ماده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساندند.
این آییننامه بنا به گستردگی اطلاعات موجود در دستگاههای اجرایی و لزوم پاسخگویی مناسب در کوتاهترین زمان به درخواستهای دسترسی به اطلاعات از دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.
هیات وزیران همچنین با ابراز تاسف و تاثر از حادثه دلخراش جان باختن و زخمی شدن تعدادی از حجاج بیتالله الحرام از جمله تعدادی از حجاج ایرانی، برای مجروحان آرزوی سلامتی و شفای عاجل و با خانوادهها و بازماندگان آنان نیز ابراز همدردی کرد.
دولت با توجه به اهمیت کنوانسیون تغییرات آب و هوا و الزامات حقوقی آن (حال و آینده) شامل روند انتشار گازهای گلخانهای در جهان و ایران و ضرورت مقابله با گرمایش جهانی و اثرات سوء آن، با پیشنهاد تدوین راهکارهای اقتصادی کم کربن منطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضمن تایید ضرورت موضوع، سازمان مدیریت و برنامهریزی را موظف نمود که در برنامه ششم توسعه، برنامه اقتصاد کم کربن را ملحوظ نماید.در این جلسه همچنین آییننامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکلهای الحاقی آن اصلاح شد.
با تصویب دولت، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار بابت تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمان) قرار گرفت.
آییننامه اجرایی قانون اصلاح یک ماده از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نیز به تصویب هیات وزیران رسید.
به موجب این آییننامه هیات نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصههای واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده بر اساس زمانبندی و کیفیت اجرای طرح، نظارت لازم را معمول کند.
