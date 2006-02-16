اردن از سفر هيات حماس به امان استقبال كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، معروف البخيت نخست وزير اردن به نمايندگان پارلمان گفت : ما از سفر هياتي از برادران جنبش حماس به عنوان رهبران گروه جهادي فلسطين استقبال مي كنيم و به آنها احترام مي گذاريم خصوصا اينكه وي هنوز دولت جديد فلسطيني را تشكيل نداده است.

نخست وزير اردن افزود : ما بارديگر احترام خود را به انتخاب ملت فلسطين اعلام مي كنيم و به پيروزي حماس درانتخابات با اطمينان ملت فلسطين را به اين جنبش تبريك مي گوييم .

البخيت درمورد دولت جديد فلسطيني گفت : اردن به تشكيل دولت جديد فلسطين چشم دوخته است.



وي ابراز اميدواري كرد كه تلاش هاي دولت جديد فلسطين با تحقق مطالبات ملت فلسطين درپايان دادن به اشغالگري اسرائيل و تشكيل دولت مستقل فلسطين درخاك خود به پايتختي قدس مثمر ثمر و موفقيت آميز باشد.

خالد مشعل از رهبران حماس كه در سال 1999 از اردن اخراج شد، گفت: قصد دارد درچارچوب سفر دوره اي به كشورهاي منطقه به چند پايتخت عربي در راس هياتي به امان سفر كند.

اردن نوامبر 1999 تعدادي از رهبران فلسطيني حماس ازجمله خالد مشعل، ابراهيم غوشه سخنگوي رسمي اين جنبش،عزت رشوق عضو دفتر سياسي و سمير خاطر ازامان اخراج كرده بود.

اردن همچنين تعدادي از رهبراني كه داراي مليت اردني بودند را از اين كشور اخراج كرد و آنها را تهديدي براي امنيت و ثبات خود دانست اما بعدا به ابراهيم غوشه پس از توقف فعاليت سياسيش اجازه داد به اردن برگردد .

دو سال پيش اردن جان خالد مشعل را كه مورد سو قصد يكي از مزدوران سازمان جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) در امان قرار گرفت نجات داد.