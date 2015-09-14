مجمع نمایندگان سازمان جوانان هلال احمر تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود حبیبی در چهارمین اردوی سراسری نشاط و امید که شب گذشته در سالن اجتماعات اردوگاه مهر بندر انزلی برگزار شد، در جمع دبیران کانون های دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر سراسر کشور، ضمن تشکر و قدردانی ویژه از دکتر قبادی دانا رئیس سابق سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، گفت: همت و تلاش ایشان در بازسازی و همچنین بهسازی اردوگاه مهر بندر انزلی قابل ستایش است.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر یکی از بزرگترین نهادهای مردمی در کشور است و اعضای جوانان می توانند در معرفی اهداف جمعیت هلال احمر به مردم بسیار تاثیر گذار باشند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه طی ۶ ماه آینده مجمع نمایندگان سازمان جوانان تشکیل می شود، تصریح کرد: با تشکیل این مجمع بخشی از برنامه های سازمان جوانان جمعیت هلال احمر عملیاتی می شود.

به گفته وی، رئیس جمعیت هلال احمر توجه ویژه ای به فعالیت های اجتماعی سازمان جوانان این جمعیت دارد.

حبیبی در پایان از زحمات تمامی پرسنل هلال احمر در برگزاری اردو سراسری نشاط و امید تقدیر و تشکر کرد.