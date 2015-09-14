نرخ تورم در گیلان به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در حاشیه بازگشایی نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا در رشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مرداد ماه سال گذشته نرخ تورم در استان گیلان ۲۰.۷ درصد و در کشور ۲۲.۳ درصد بوده که بر اساس گزارش مرکز آمار، این رقم با ۹ درصد کاهش تا مردادماه جاری به ۱۱.۹ درصد در گیلان و ۱۳.۸ درصد در کشور رسیده است.

وی افزود: این کاهش در حالی است که نرخ تورم در استان گیلان نسبت به نرخ تورم کشوری ۲ درصد کمتر است.

استاندار گیلان ادامه داد: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته در حال حاضر گیلان جزو ۱۰ استان اول کشور با نرخ تورم کمتر است که این آمار نشان دهنده افزایش ارزش پول مردم است.

وی به استقبال رضایت بخش مردم از نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا در استان اشاره کرد و گفت: عرضه کالاهای کیفی با قیمت مناسب از اهداف برگزاری این نمایشگاه ها است تا مردم بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با بهترین شرایط خریداری کنند.

نجفی افزود: در آستانه بازگشایی مدارس و همزمان با برگزاری این نمایشگاه ها و فروش های فوق العاده در استان، طرح نظارتی کنترل بازار ویژه بازگشایی مدارس با مشارکت بازرسان اتاق های اصناف استان، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی در حال اجرا است.

نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا و لوازم التحریر با هدف تامین اقلام مورد نیاز شهروندان با ۴۲۴ غرفه در شهرهای رشت و لاهیجان آغاز شد.

این نمایشگاه ها تا سی ام شهریور ماه جاری برقرار هستند.