به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال روستوف در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ روسیه به مصاف اسپارتاک مسکو رفت و با یک گل مغلوب حریف شد و در رده ششم جدول رده‌بندی ایستاد. در این بازی سردار آزمون ۶۰ دقیقه بازی کرد که بیشترین حضور در بین لژیونرهایی ایرانی بود که یکشنبه شب در اروپا به میدان رفتند.

در فوتبال بوندس لیگای دو آلمان هم تیم فرانکفورت در جدال برابر برانشوایگ از آغاز نیمه دوم احسان حاج‌صفی را به ترکیب خود فراخواند و در لیگ یونان تیم پانانیوس در شرایطی که مقابل پاناتینایکوس برد ارزشمند یک بر صفر را کسب کرد، از دقیقه ۹۰ انصاریفرد را به میدان فرستاد.