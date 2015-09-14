  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۷

لژیونرهای ایرانی چه کردند؟

روستوف در حضور آزمون شکست خورد/حاج‌صفی و انصاریفرد به میدان رفتند

روستوف در حضور آزمون شکست خورد/حاج‌صفی و انصاریفرد به میدان رفتند

یکشنبه شب در ادامه دیدارهای فوتبال باشگاهی در اروپا لژیونرهای ایرانی در ترکیب تیم های خود به میدان رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال روستوف در چارچوب هفته هشتم رقابتهای لیگ روسیه به مصاف اسپارتاک مسکو رفت و با یک گل مغلوب حریف شد و در رده ششم جدول رده‌بندی ایستاد. در این بازی سردار آزمون ۶۰ دقیقه بازی کرد که بیشترین حضور در بین لژیونرهایی ایرانی بود که یکشنبه شب در اروپا به میدان رفتند.

در فوتبال بوندس لیگای دو آلمان هم تیم فرانکفورت در جدال برابر برانشوایگ از آغاز نیمه دوم احسان حاج‌صفی را به ترکیب خود فراخواند و در لیگ یونان تیم پانانیوس در شرایطی که مقابل پاناتینایکوس برد ارزشمند یک بر صفر را کسب کرد، از دقیقه ۹۰ انصاریفرد را به میدان فرستاد.

کد مطلب 2914941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه