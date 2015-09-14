به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی در اجتماع پرشور عزاداران ورامینی در بیت العباس این شهرستان با تجلیل از مقاومت و ایثارگری های مردم دیار ۱۵ خرداد اظهار داشت: مردم ورامین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با نهضت امام راحل همراه شدند و در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ نقش آفرینی کردند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: باید ورامین را با توجه به نقش این منطقه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به عنوان مادر انقلاب نامید چرا که ورامین تولدگاه نیمه خرداد است.

وی ادامه داد: مردم این منطقه دل در گروی ارزش های اسلامی داشته و ارادت ویژه ای به اهل بیت عصمت و طهارت دارند به همین خاطر باید ورامین را شهر اهل بیت عصمت و طهارت قلمداد کرد.

ادیب یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که نباید طرفداری گروهی ما را دچار فریب کند، گفت: نباید فریب جمعیت و طرفداری عده ای را خورد چرا که همه این ها بازی است و همه ما باید مراقب باشیم.

وی اضافه کرد: نباید انسان زمانی که عده ای به دور او جمع شدند و در کنار وی قدم می زنند خود را گم کند، به همین خاطر یکی از نکاتی که مردم کشور باید به آن توجه داشته باشند، دوری از شخصیت زدگی است.

وی عنوان کرد: همواره باید به دنبال حق حرکت کرد و باید معیار و ملاک برای ارزیابی افراد، ولایت پذیری و تقوای آنان باشد.

گفتنی است در این مراسم جمعی از مسئولان شهرستان ورامین از جمله حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت و علی حیدریان شهردار ورامین حضور داشتند.

