كشف اجساد دو ايتاليايي در پايتخت افغانستان

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، " محبوب اميري " فرمانده نيروهاي واكنش سريع افغانستان به خبرنگار "شين هوا" گفت كه اجساد دو ايتاليايي صبح امروز در اقامتگاهشان در منطقه "وزير اكبر خان" (Wazir Akbar Khan) پيدا شد.

اين رخداد همچنين توسط "اتور فرانسسكو سكي" سفير ايتاليا در كابل مورد تائيد قرار گرفته است.

بسياري از اتباع خارجي در منطقه وزير اكبرخان كابل زندگي مي كنند.

وزارت خارجه ايتاليا نيز در اين راستا اعلام كرد كه اين دو شهروند ايتاليايي از كارگران سازمان هاي بشردوستانه در كابل بوده اند؛ اين درحاليست كه مطبوعات ايتاليا فرضيه مسموم شدن با دي اكسيدكربن را مطرح كرده اند.

به گفته خبرگزاري رسمي ايتاليا (آنسا) نيز كه خبرنگار آن در محل اجساد حضور داشته ، هيچ اثري از خشونت بر روي اجساد اين دو ايتاليايي مشاهده نشده است.