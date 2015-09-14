برگزاری اجلاس شورای المپیک آسیا با حضور شهنازی و افشارزاده

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری شصت و ششمین اجلاس شورای المپیک آسیا در تهران که فروردین‎ماه برگزار شد، ترکمنستان به عنوان میزبان بعدی این اجلاس معرفی شد. بر همین اساس این کشور طی روزهای سه‎شنبه و چهارشنبه در شهر عشق آباد میزبان شصت و هفتمین اجلاس شورای المپیک آسیا خواهد بود.

به همین منظور شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک یکشنبه شب تهران را به مقصد عشق‎آباد ترک کرد تا در این اجلاس شرکت کند. بهرام افشارزاده دیگر نماینده ایران در این اجلاس خواهد بود. وی به عنوان رئیس کمیته اطلاعات و آمار OCA به ترکمنستان سفر کرده است.

در جریان برگزاری شصت و هفتمین اجلاس شورای المپیک آسیا، نشست و انتخابات کمیته های مختلف این شورا نیز برگزار خواهد شد.