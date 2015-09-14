۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۴

برگزاری اجلاس شورای المپیک آسیا با حضور شهنازی و افشارزاده

دبیر کل کمیته ملی المپیک برای حضور در اجلاس هیات رئیسه شورای المپیک آسیا (OCA) راهی ترکمنستان شد. بهرام افشارزاده دیگر نماینده ایران در این اجلاس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری شصت و ششمین اجلاس شورای المپیک آسیا در تهران که فروردین‎ماه برگزار شد، ترکمنستان به عنوان میزبان بعدی این اجلاس معرفی شد. بر همین اساس این کشور طی روزهای سه‎شنبه و چهارشنبه در شهر عشق آباد میزبان شصت و هفتمین اجلاس شورای المپیک آسیا خواهد بود.

به همین منظور شاهرخ شهنازی، دبیر کل کمیته ملی المپیک یکشنبه شب تهران را به مقصد عشق‎آباد ترک کرد تا در این اجلاس شرکت کند. بهرام افشارزاده دیگر نماینده ایران در این اجلاس خواهد بود. وی به عنوان رئیس کمیته اطلاعات و آمار OCA به ترکمنستان سفر کرده است.

در جریان برگزاری شصت و هفتمین اجلاس شورای المپیک آسیا، نشست و انتخابات کمیته های مختلف این شورا نیز برگزار خواهد شد. 

زینب حاجی حسینی

