به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، ماموستا خدایی نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج به همراه جمعی از علمای اهل سنت و تشیع استان با حضور در پردیس سینمایی بهمن سنندج به تماشای فیلم محمد رسول الله نشستند.

پس از پایان این فیلم ماموستا خدایی نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه سنندج واز علمای برجسته اهل سنت کردستان با تمجید از عوامل این فیلم گفت: آنچه در این فیلم به تصویر در آمده است از کودکی حضرت رسول اکرم (ص) تصویری زیبا از مهربانی و عطوفت ان حضرت و ویژگی ها و خصوصیاتی است که درکتب آسمانی انجیل، تورات، قرآن و روایات به آن ها اشاره شده است و به وحدت مسلمین در جهان کمک می کند.

وی افزود: آنچه امروز با نام اسلام توسط گروه های افراطی از جمله گروه انسان کش و جنایتکار داعش در منطقه صورت می گیرد هیچگونه سنخیتی با آموزه های دین مبین اسلام ندارد و قطعا پیامبری که سراسر دوران کودکی خود را صرف ترویج ارزش های انسانی و اخلاق می نماید پیام آور صلح و دوستی است نه جنگ و خونریزی و این را دنیا باید بداند.

نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری با پراهمیت خواندن تولید اثار ارزشمند هنری گفت: این چنین آثاری می تواند در معرفی درست دین مبین اسلام در جهان کمک شایان توجهی را بنماید و توطئه دشمنان این دین مبین را خنثی کند.

وی با انتقاد از کسانی که با این فیلم مخالفت می کنند، افزود: توصیه می نمایم این افراد پیش از انتقاد به تماشای این فیلم بنشینند و اگر انتقادی هم دارند بر مبنای اصلاح موضوع و در جهت کمک به عوامل در جهت تولید آثار بهتر وماندگارتر در آینده منطبق با واقعیت و از سر دلسوزی بیان کنند.

فیلم محمد رسول الله (ص) به تأیید علمای اهل سنت استان کردستان رسیده است

معاون مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور نیز با تأکید بر تولید آثار ماندگار هنری با موضوعات دینی و اسلامی گفت: فیلم محمد رسول الله(ص) پیش از اکران عمومی به تأیید شورایی از علمای اهل سنت و تشیع کردستان رسیده است.

حجت الاسلام عسکری افزود: فیلم محمدر سول الله(ص) با بهره گیری از واقعیت های شخصیتی و زندگی حضرت رسول (ص) فیلمی فاخر و قابل توجه را به مخاطب عرضه می کند.

وی با اشاره به حضور علماء و روحانیون برجسته استان در این اکران ویژه گفت: امروز حاج ماموستا خدایی از علمای برجسته اهل سنت کردستان، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سنندج با همراهی تعداد زیادی از علمای اهل سنت وتشیع از سنندج، کامیاران ودهگلان با دعوت حوزه هنری استان کردستان به تماشای این فیلم نشستند.

معاون مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور تصریح کرد: تولید آثار هنری مبتنی بر اشاعه فرهنگ اسلام ناب محمدی باید گسترش یابد و قطعا در این گونه تولیدات باید به تقویت وحدت بین مسلمین توجه ویژه گردد.

حجت الاسلام عسکری افزود: پیش از اکران عمومی این فیلم برابر هماهنگی های بعمل آمده عده ای از علمای اهل سنت و تشیع استان کردستان و آذربایجان غربی این فیلم رابه تماشا نشسته و تایید کردند.