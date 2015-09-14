فرداشب آخرین فرصت ثبت نام در دوره های کارشناسی علمی کاربردی

دکتر حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گفت: تاکنون ۱۰۴ هزار ۴۶۲ نفر در دوره های کارشناسی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ثبت نام کرده اند.

توکلی افزود: متقاضیان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

وی یادآور شد: متقاضیان می توانند با توجه به اطلاعیه کدرشته محل های جدید که بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است نسبت به انتخاب رشته های جدید هم در فرصت باقی مانده اقدام نند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بیش از ۲۶۰ هزار نفر است.