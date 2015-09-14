۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۰۶

تنیس اوپن آمریکا؛

جوکوویچ با برتری برابر فدرر قهرمان شد

در رقابت فینال تنیس مردان اوپن آمریکا، راجرر فدرر این عنوان را به نوواک جوکوویج واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که ساعتی پیش به پایان رسید، راجر فدرر که پس از ۶ سال به فینال رقابتهای اوپن آمریکا راه یافته بود، در بازی با نوواک جوکوویچ بازنده میدان شد.

جوکوویچ که برای سومین بار برنده گرند اسلم شد، با نتیجه ۴ بر ۶، ۷ بر 5، ۴ بر ۶ و ۴ بر ۶ از این رقابت برنده بیرون آمد.

به این ترتیب این تنیسور موفق شد تا سومین برد خود را از چهار جایزه اصلی تنیس سال کسب کند و چنین موفقیتی را برای دومین بار ظرف پنج سال ثبت کند.

این رقابت که از نوع کلاسیک محسوب می‌شود، بیش از سه ساعت به طول انجامید.

نوواک جوکوویچ با این پیروزی ۲۷ پیروزی در گرند اسلم تک نفره را به ثبت رساند و از سرنا ویلیامز با ۲۶ عنوان جلو زد.  وی در عین حال سومین مرد در بازی‌های تنیس مردان است که در بازی‌های اوپن برای چهارمین بار به فینال رسید. پیش از این فدرر و لاور این جایگاه را کسب کرده بودند.

او در مصاحبه‌ای کوتاه پس از بازی گفت: این یک فصل باورنکردنی پس از فصل ۲۰۱۱ برای من بود. بهترین دوره زندگی‌ام. حالا به عنوان یک همسر و یک پدر بیشتر از این پیروزی لذت می‌برم.

این تیسور ۲۸ ساله صرب پیش از این هم فدرر را شکست داده بود.

راجر فدرر ۳۴ ساله در سه سال اخیر عنوان قهرمانی در هیچ گرند اسلمی را کسب نکرده است. او با وجود این که در دور سوم اندکی امیدوار شده بود، اما نتوانست پاسخ سروهای جوکوویچ را بدهد. 

