امکان کنترل تمامی رانندگان نیست/ ضرورت ارتقای فرهنگ ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد یوسفی با اشاره به اینکه باید برای فرهنگ ترافیکی و بالابردن ایمنی وسایل نقلیه کار بیشتری انجام گیرد، گفت: اینکه در تمامی جاده ها راننندگان را کنترل کرد امکان پذیر نیست و باید آنها به فرهنگ رانندگی احترام بگذارند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از تصادفات عامل انسانی دارد، اظهار داشت: رعایت سرعت مجاز یکی از مهمترین عوامل برای کنترل تصادفات است که متاسفانه برخی رانندگان به این موضوع توجهی نمی کنند.

این کارشناس حمل و نقل و ترافیک با اشاره به اینکه وقتی در یک آزادراه ها سرعت ۱۲۰ کیلومتر تعیین شده، اما راننده بیشتر از این سرعت دارد بطور حتم راننده مقصر است، گفت: فرهنگ ترافیک واحترام رانندگان به اصول راهنمایی و رانندگی در کشور سهم اندکی دارد.

یوسفی با اعلام اینکه در سال های گذشته روند تلفات سیرکاهشی داشته است، افزود: با وجود کاهش تلفات رانندگی اما هنوز هم با تلفات زیادی مواجه هستیم که این تلفات باید بسیار بیش از این رقم کاهش پیدا کند.