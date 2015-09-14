کیارش پوزشی یکی از اعضای گروه موسیقی «سون» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین اطلاعات از تولید سومین آلبوم رسمی این گروه توضیح داد: این روزها مشغول آخرین مراحل ضبط آلبوم جدیدمان هستیم و فکر می‌کنم تا چند روز دیگر با توجه به کار شبانه‌روزی که برای آلبوم انجام می دهیم، ضبط اثر به طور کامل تمام شود.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی ایام ماه محرم و عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) فعلا برنامه ای برای برپایی کنسرت نداریم. البته فشردگی کار تولید آلبوم نیز مزید بر علت است که فعلا به دنبال برپایی کنسرت نباشیم.

این نوازنده در معرفی بخشی از جزییات سومین آلبوم گروه «سون» گفت: کار ترانه‌سرایی آلبوم به عهده علیرضا پیروزی است و امیر قنادی به عنوان آهنگساز و آرش قنادی نیز مانند همیشه کار تنظیم کارها را به عهده دارند.

«دوست دارم» عنوان آخرین آلبوم گروه موسیقی «سون» است که مرداد سال گذشته با ارائه ۹ قطعه صوتی و ۴ نماهنگ توسط موسسه ایران گام وارد بازار موسیقی شد.