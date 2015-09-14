به گزارش خبرگزاری مهر، داود فتحعلی بیگی، کارگردان و نمایشنامه نویس در تعریف تئاتر دینی گفت: تئاتر دینی در شکل و قالب به هیچ عنوان تعریف مجزایی ندارد، مگر نمایش های آیینی چون تعزیه. این نوع تئاتر بیشتر در محتوا تعریف دارد. دین فقط ویژگی سوگواره ندارد و مملو از آموزه های اخلاقی است. آنچه که ما را برای درست زیستن هدایت می کند. در چنین شرایطی طبیعی است که توجه به این مفاهیم جزو فعالیت های ضروری فرهنگی جامعه قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: هر نمایشی شما را به سمت امر به معروف و نهی از منکر هدایت کند تئاتر دینی است. ممکن است این نوع نمایش حتی کمدی باشد اما آمیخته با آموزه های اخلاقی باشد. می توان گفت هر نمایشی که به لحاظ محتوایی زیربنای دینی دارد در این دسته قرار می گیرد.

کارگردان و نویسنده نمايش "اين غرفه از بهشت" با بیان اینکه دین گستره وسیعی دارد و هیچ کس در هیچ کجای دنیا برای آن تعریف خاصی ارائه نداده است، اظهار داشت: به جز نمایش های آیینی که مطابق با رسوم مذهبی، باورهای دینی و فرهنگ مناطق مختلف دنیا به آن پرداخته می شود اما نام تئاتر دینی به آن اطلاق نمی شود. بنابراین آنچه به نام تئاتر دینی امروز نسج یافته به لحاظ محتوای اثر است و نه شکل و قالب آن.

فتحعلی بیگی در خصوص برگزاري سوگواره نمايشي "خمسه" افزود: سوگواره بحث جداگانه ای دارد، زیرا مبنای آن بر اساس عزاداری برای بزرگان دینی شکل گرفته است. بهترین جلوه های نمایشی برای عزاداری سوگواره آیین های عاشورایی بویژه شبیه خوانی است. ممکن است مدیران برنامه ریز این رویداد بخواهند نمایش هایی را در کنار آیین های عزاداری داشته باشند که مبنای مفاهیم آن بر مبانی اخلاقی و بزرگداشت شهدای کربلا و ... گذاشته شود.

وی در توضیحی بیشتر افزود: این گونه نمایش ها مناسبتی هستند و در طول سال امکان دیدن آن ها كمتر میسر مي شود. جامعه با این دست از نمایش ها همواره ارتباط و حمایت مناسبی داشته است. برگزاری این سوگواره ها و رویدادهای فرهنگی خوب و لازم است و بايد در اجرا چند گام فراتر از عامه مردم باشيم. اگر قرار باشد آثار سوگواره از تعزیه های اجرا شده در روستاهای کشورمان ضعیف تر باشد تاثير مطلوبي نخواهد داشت و شایسته است تغزیه ای برگزار کنیم که به صورت تام و تمام وجوه هنری و علمی آن را در نظر بگیریم.

این فعال تئاتر آئيني و سنتي، نقش پژوهش را در اعتلای تئاتر دینی مثبت ارزيابي كرد و گفت: اگر بخواهیم در زمینه ترویج اندیشه های دینی کار کنیم برگزاری کارگاه ها و مسابقات نمایشنامه نویسی زیر نظر اساتید فن که به درام و محتوای قرآنی و اخلاقی اشراف دارند بسیار تاثیرگذار است. زیرا متاسفانه زمانی که صحبت از متون تئاتر دینی می شود از گستره وسیع مباحثی که می تواند مورد توجه قرار گیرد غافلند. امروزه ضرورت جامعه ما استفاده از سرچشمه های ناب اخلاقی است که به نظرم هم برگزاری جشنواره ها و انتشار نمایشنامه های خوب و هم برپایی کارگاه های نمایشنامه نویسی توسط افراد آگاه در اين زمينه بسیار موثر است.

اين استاد دانشگاه در خصوص نقش حمایتی شهرداری تهران از تئاتر گفت: این هنر هرچه بیشتر حمایت شود به همین نسبت در ترویج فرهنگ ملی و تلطیف جامعه به سمت داشتن نگاه فرهنگی تاثیرگذار است. شهرداری نیز در این زمینه عملکرد مناسبی داشته است اما می تواند حمایت های بیشتری نیز صورت دهد.

وی از ایده اجراهای طولانی تر استقبال کرد و گفت: اگر مقصود ترویج اندیشه دینی و فرهنگ انسان ساز عاشوراست چرا یک تک اجرا؟ گروه های نمایشی با تعداد اجراهای بیشتر تشویق شده و نتیجه کارشان موفقیت آمیزتر می شود. ضمن اینکه زحمات گروه ها توسط مخاطبین بیشتری دیده می شود.

گفتنی است دومين سوگواره نمايشي و آيين هاي مذهبي "خمسه" آبان و آذرماه سال جاري همزمان با ايام محرم و صفر در بخش های تئاتر صحنه اي، تئاتر ميداني و خياباني، عكس، تعزيه، آيين هاي ديني، نقل مذهبي، پرده خواني و پ‌ژوهش توسط فرهنگسرای ابن سینا در تهران برگزار خواهد شد.