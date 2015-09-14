۴۰۰۰ قلیان در اهواز معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مهرداد شریفی اظهار کرد: این قلیان‌ها از سطح تفرجگاه‌های عمومی، قهوه‌خانه‌ها و سایر اماکن توزیع قلیان با همکاری نیروی انتظامی، فرمانداری و شهرداران مناطق غرب اهواز جمع‌آوری شدند.

شریفی با بیان اینکه وظیفه ما فرهنگ‌سازی در زمینه عوارض استفاده از مواد دخانی به‌ویژه قلیان است، تصریح کرد: اگر مرکز بهداشت به‌ تنهایی در برخورد با مصرف قلیان اقدام کند، اثرگذاری اندکی دارد بنابراین برای فرهنگ‌سازی به همکاری همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها نیاز داریم.

وی با اشاره به وجود چالش‌هایی در برخورد و مبارزه با قلیان، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مردم فکر می‌کنند استفاده از قلیان یکی از سنت‌های قدیمی ما محسوب می‌شود و این باورهای غلط و ناهنجاری‌ها برای تعدادی از خانواده‌های ما به هنجار تبدیل شده است.

سرپرست مرکز بهداشت غرب اهواز با تأکید بر این موضوع که مصرف همزمان قلیان والدین در کنار فرزندانشان سلامت خانواده‌ها را تهدید می‌کند، گفت: مصرف قلیان یک تفریح نیست و نباید به‌عنوان وسیله‌ای برای پرکردن اوقات فراغت جوانان محسوب شود.

شریفی گفت: این مواد به‌عنوان عوامل اصلی بروز سرطان ریه، بیماری‌های قلبی عروقی و سایر بیماری‌ها شناخته شده‌اند. درصورتی‌که برخی معتقدند که دود قلیان در آب تصفیه می‌شود و اثرات سرطان‌زای آن از بین خواهد رفت و در ریه انسان رسوخ نخواهد کرد، اما آب موجود در قلیان، نه‌تنها مواد سرطان‌زا را تصفیه نمی‌کند، بلکه در ریه نیز رسوخ خواهد کرد و بیماری‌های مختلفی ایجاد می‌کند.