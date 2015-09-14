بدقولی ها احداث سالن ورزشی ناشنوایان کرج را دچار مشکل کرده است

نادر ایزدبین در گفتگو با مهر اظهار کرد: سالن ورزشی ناشنوایان کرج از محل کمک های مردمی، خیران و خود هیئت در حال احداث است اما متاسفانه عمل نکردن برخی دوستان به وعده های خود موجب شده است دچار مشکلات عدیده ای بر سر اجرای این پروژه شویم.

وی افزود: سالن ورزشی ناشنوایان تاکنون با تلاش هایی که صورت گرفته است به پیشرفت فیزیکی ۶۵ رسیده است با این حال عدم تزریق اعتبارات لازم موجب شده است دچار مشکل شویم و ادامه کار برای مان سخت و دشوار شود.

وی با اشاره به مراسم گلریزان برگزار شده در سال گذشته گفت: بهمن ماه سال ۹۴ گلریزانی در یکی از تالارهای شهر برگزار کردیم و برخی دوستان در آن جلسه قول و وعده هایی دادند اما در نهایت بخش اعظمی از این قول ها عملی نشده است تا این روزها با مشکلات حاد حقوقی در مقابل برخی از طلبکاران روبرو باشیم.

وعده عمل نشده استانداری البرز

ایزدبین به نمونه ای از وعده های عمل نشده اشاره کرد و گفت: استانداری البرز در آن مراسم قول کمک ۷۰ میلیون تومانی را به ما داد اما با گذشت ۷ ماه هنوز این وعده عمل نشده است و در آخرین پیگیری که کردیم به ما گفته اند در آینده نزدیک این مبلغ پرداخت می شود.

رییس هیئت ورزش ناشنوایان استان البرز تنها ماندن خود و هیئتش در اجرای این پروژه را علامت سوال بزرگی دانست و گفت: نمی دانم چرا در این حرکت ارزشمند و فرهنگ سار همه فقط حرف می زنند و به یاری ما نمی آیند.

وی ادامه داد: ما با توان شخصی و کمک برخی دوستان دلسوز این پروژه را به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد رسانده ایم و حال در این شرایط توقع داریم آنهایی که دم از کمک کردن در آن جمع گلریزان زدند بیایند و به قول و وعده خود عمل کنند.

ایزدبین از احتمال برگزاری مراسم گلریزان دیگری برای این پروژه ورزشی خیر ساز خبرداد و گفت: در شرایط خوبی نیستیم و برای حل برخی مشکلات شاید تا یک ماه آینده بار دیگر اقدام به برگزاری مراسم گلریزان کنیم.

شهرداری کرج ما را به سال بعد حواله کرد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برای حل مشکلات خود آیا به سراغ شهرداری و شورای شهر کرج هم رفته اید گفت: مکاتباتی با این دوستان داشتیم اما در نهایت پس از کش و قوس های فراوان شهرداری کرج اعلام کرد می تواند در سال ۹۵ کمکی را به ما داشته باشد و این به این معنی است که باید قید کمک آنها را بزنیم.

ایزدبین در پایان افزود: سالن ورزشی ویژه ناشنوایان کرج که در مجموعه انقلاب در حال احداث است می تواند نماد حضور خیران در ورزش باشد و البرز را به استانی نمونه در این بخش در کشور تبدیل کند اما متاسفانه بدقولی برخی دوستان و دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع مانع تحقق این هدف شده است امیدوارم بتوانیم در نهایت این مسئولیت سنگین را به سرانجام برسانیم و هدیه ای به جامعه ناشنوایان و معلولان هدیه کنیم.