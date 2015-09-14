نگرانی تجار افغانستان از افزایش آدم ربایی

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، تاجران افغانستان از آدم ربایی افراد سرمایه دار در این کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند تهدیدات امنیتی در برابر تجار افزایش یافته و اگر دولت فکری به حال این موضوع نکند آنها تمام فعالیت خود را متوقف می کنند.

آدم ربایی تجار، چالش جدیدی در مقابل تجارت این کشور است. در ماه های اخیر ربودن تجار و سرمایه داران در افغانستان افزایش یافته و این مساله موجب نگرانی جدی تجار شده است.

«خان جان الکوزی»، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان برخی از افراد دولتی را مقصر این روند دانست و گفت برخی با استفاده از امکانات و سلاح های دولتی اقدام به ربودن تجار می کنند.

دو روز پیش یکی از تجار افغانستان در شهر «بگرامی» توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.