شهرستان ترانزیتی لرستان صاحب پزشکی قانونی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر پزشکی قانونی شهرستان پلدختر با حضور مدیر کل پزشکی قانونی لرستان، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از قضات شهرستان پلدختر در محل ساختمان شورای حل اختلاف این شهرستان افتتاح شد.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در این مراسم فعالیت پزشکی قانونی را کاری بسیار حساس و مهم عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی به عنوان یاور و کمک حال قوه قضاییه و قضات دادگستری در حوادث، مشکلات و بحران ها به اجرای وظیفه خطیر خود می پردازد.

حمید رضا نظیفی افزود: کمبود نیروی انسانی در پزشکی قانونی در سطح استان و کشور وجود دارد و رفع این مشکل مهم ترین اولویت سازمان پزشکی قانونی است.

وی از تلاش و پیگیری های رئیس دادگستری شهرستان پلدختر در راستای رفع مشکل نیروی انسانی پزشکی قانونی این شهرستان تقدیر کرد.

بنابراین گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور پیش از این در جریان سفر به شهرستان پلدختر با اشاره به نبود ساختمان پزشکی قانونی در این شهرستان گفته بود: به طور حتم ما پیگیری های لازم برای احداث ساختمان پزشکی قانونی و رفع این مشکل در شهرستان پلدختر را خواهیم داشت.