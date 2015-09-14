نصب مجسمه پست در آینده نزدیک

مجتبی عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نصب مجسمه اداره پست در خیابان امام خمینی(ره)، گفت: این مجسمه در حال آماده شدن است و در همان زمان سفارش آن را داده ایم و به محض تکمیل آن در محل قبلی خود نصب می شود.

معاون شهردار تهران همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقادها به نحوه آبیاری فضای سبز در پایتخت گفت: تمام آبیاری فضاهای سبز در پایتخت از آب خام است و به هیچ عنوان از آب تصفیه شده و شرب در آبیاری استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد آب کشور در موضوع کشاورزی صرف می شود، گفت: تنها ۱۰ درصد آب در شهرها و مورد مصرف خانواده ها است.

عبدالهی تاکید کرد: آبیاری فضای سبز تهران از محل آب خام و به صورت مکانیزه است. بنابراین نحوه آبیاری فضای سبز در تهران تاثیری در کمبود آب ندارد.

اواخر تیرماه امسال مجسمه اداره پست در خیابان امام خمینی(ره) به سرقت رفته بود.