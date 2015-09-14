به گزارش خبرنگار مهر، در شماره جدید نشریه «روشن» طی ۱۰ فصل به زندگی این سیاستمدار خبره پرداخته شده است؛ کسی که به زعم «روشن» به خاطر حضور او در سال ۸۴ مردم برای تعیین رئیس جمهور، ۱۷ میلیون رای به رقیبش دادند و در سال ۹۲، ۱۸ میلیون رای به یار و همراهش.
در این پرونده همچنین مواضع هاشمی در پیشبرد سیاستهای نظام در گفتارهای از چهرههایی مانند ابراهیم یزدی و فاطمه هاشمی و نیز تاثیر کودکی او در سیاستورزیاش، نقش او در حوزه علمیه و روحانیت سنتی، تغییر رویکرد پدرخواندگی او در میان جناحهای مختلف، چگونگی بهرهگیری از خاطرهنویسی و تکنولوژی در آداب سیاسیاش، عملکرد متنوع او در طول دوران جمهوری اسلامی و اینکه چطور او مخالفان دیروز را به موافقان خود تبدیل کرد، بررسی شده است.
در بخش راهنماهای این نشریه هم، به خوانندگان توصیه شده این مطالب را بخوانند: اگر نمیدانید چگونه میتوانید با استفاده از شرایط پس از تحریم پولی به جیب بزنید، اگر میخواهید بدانید بهترین راه پختن خورش مرغ در ایام گرانی چیست، اگر نمی دانید چطور میشود با ۵۰ هزار تومان یک شالبافی پررونق راهانداخت و اگر نمیدانید بهترین مدرسه والیبال برای فرزندانتان کجاست.
ناگفتههایی از آزار دختران ایتالیایی در تهران، راز گورهای باغ سفارت انگلیس در قلهک و راهنمای بارداری برای زنان ۳۰ تا ۴۰ ساله، از دیگر مطالب شماره نوزدهم دوهفتهنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی «روشن» است که در ۶۸ صفحه و با بهای ۴۰۰۰ تومان منتشر و روانه دکههای روزنامهفروشی شده است.
