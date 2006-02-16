ميان افلاطون و سهروردي زبان معنايي جاري بود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر غلامرضا اعواني، رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، طي سخناني در همايش "افلاطون - سهروردي" كه عصر امروز در اين مؤسسه برگزار شد به تبيين و ارج جايگاه فلسفي افلاطون و سهروردي پرداخت و گفت : افلاطون و سهروردي از فيلسوفان تأثيرگذار در فلسفه هستند. افلاطون در جهان غرب و سهروردي در جهان اسلام تأثير بسياري بر فرهنگ و تمدن و فلسفه گذاشته اند.

دكتر اعواني با اشاره به گفته وايتهد كه فلسفه امروز ما چيزي نيست جز پانوشتي بر فلسفه افلاطون گفت : افلاطون از جمله فيلسوفاني است كه بر كلام يهودي و مسيحيت و متفكران اسكندراني تأثير گذار بوده و اينان نيز بر فلسفه افلاطون حاشيه نگاري كردند.

وي سهروردي را فيلسوف و حكيم الهي برشمرد كه پايه گذار حكمت اشراق بود.

دكتر اعواني با طرح اين پرسش كه روش تأله چيست ؟ گفت : براي پاسخ به اين پرسش به افلاطون باز مي گرديم. در افلاطون حكمت بحثي و حكمت ذوقي مبتني بر دو نوع معرفت است كه يكي از آن دو فوق ديگري است . يكي از آنها علم مقيد است و ديگري علم مطلق . در سهروردي و ملاصدرا علم تأله ، مختص به افلاطون نيست، بلكه تأله در همه فرهنگها وجود داشته است.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران با اشاره به اين مطلب كه در افلاطون سه روش فلسفي وجود دارد گفت : روش مرگ كه اشاره به پشت سر گذاشتن هوا و هوس است. راه عشق و راه معرفت ، كه در آثار مختلف افلاطون آمده است. اين سه راه نزد حكماي ما همان راههاي مخافت، راه فضيلت (رجاء)، و راه معرفت ناميده مي شوند . فلسفه فقط ملفوظ و مبحوث نيست بلكه آن چيزي است كه در ذات حكيم تحقق پيدا كرده است . حكمت همچون اخگر و شعله اي است كه بر جان طالب حكمت مي زند و در او شعله اي ايجاد مي كند كه وجود او را فرا مي گيرد. به نظر من مي توان ملاصدرا را وارث حكمت تأله ناميد.

دكتر اعواني در ادامه سخنانش اظهار داشت: فيلسوف تابع حقيقت است و مبدع و متفكر حقيت در جهان نيز محسوب مي شود و سهروردي نيز تابع حقيقت و مبدع حكمت اشراق بود.

رئيس مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران گفتگوي دو فيلسوف، افلاطون و سهروردي را زباني ندانست بلكه معنايي توصيف كرد و گفت : بين آنها چندين قرن فاصله بوده اما زبان آنها زبان دل و معنوي بوده است.