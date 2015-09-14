۷۱ کیلومتر از محور سوادکوه تعریض شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی راه و شهرسازی مازندران، علی نورزاد در بازدید از اجرای عملیات تعریض و ارتقاء محور قائمشهر - فیروزکوه، ضمن اعلام تاکید ویژه مقام عالی وزارت در خصوص ارتقاء و ایمن سازی محورهای استان خاطرنشان ساخت: اقبال و استقبال عموم کاربران جادهای برای تردد از سطح محورهای مازندران بالاست، از این رو امیدواریم با برنامه ریزی و تلاش مضاعف بتوانیم سرعت قابل توجهی درروند اجرایی این پروژه داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در خصوص عملیات اجرایی تعریض محور قائمشهر - فیروزکوه عنوان کرد: طول این محور ارتباطی در حوزه استحفاظی مازندران ۸۴ کیلومتر بوده که به حول و قوه الهی ۷۱ کیلومتر عملیات تعریض انجام شده و ۱۳ کیلومتر باقی مانده است.
وی در این بازدید ضمن اشاره بر محدودیتها و چالشهای موجود درروند اجرایی پروژههای راهسازی در استان گفت: همت و غیرت به همراه تلاش و کوشش تمامی متصدیان برای اتمام پروژه مذکور ستودنی است.
دکتر نورزاد ادامه داد: امیدواریم با تلاش و همت همه عزیزان در سال جاری عملیات تعریض این محور را به بهرهبرداری نهایی برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری پیشرفت فیزیکی ساختوسازها، اتخاذ راهکاریهای فوری برای ساماندهی درروان سازی ترافیک، طرح مناسب برای ترافیک عبوری از شهرهای بینراهی ازجمله برنامههایی است که به جد در دستور کار قرار دارد.
