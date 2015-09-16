به گزارش خبرنگار مهر، آغاز این هفته رو به پایان همزمان بود با پیگیری مسابقات کشتی قهرمانی جهان در آمریکا و رویارویی کشتی‎گیران آزاد کار ایران با حریفان‎شان که نتیجه آن چیزی نبود جز در جازدن بدون طلا که اگر با سهمیه المپیک همراه نمی‎شد شباهت بیشتری به ناکامی می گرفت.

در این هفته ملی‎پوشان والیبال هم دیدارهای خود در جام جهانی ۲۰۱۵ ژاپن را پیگیری کردند که البته نتایج خوبی را هم رقم نزدند چون از مجموع چهار دیدار تنها از یک میدان برنده خارج شدند و نتیجه سه دیدار دیگر را واگذار کردند.

تیم فوتبال نفت هم از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد تا سه تیم مطرح ایران در سطح بین المللی نتایج مطلوبی نگیرند.

درجازدن تیم واترپلو جوانان ایران در مسابقات جهانی، ۳ باخت تیم والیبال زیر ۲۳ سال در مسابقات قهرمانی جهان و حذف هر دو نماينده ايران در مسابقات تيراندازی قهرمانی جهان از دیگر ناکامی‌های نمایندگان ورزش ایران در میادین مختلف بود.

در میان این نتایج نه چندان خوب، رقابت‌های فوتبال پس از نزدیک به سه هفته تعطیلی با برگزاری دیدارهای هفته ششم لیگ برتر و مرحله یک شانزدهم جام حذفی پیگیری شد تا دوباره چشم ورزشی‎ها به مستطیل سبز خیره شود.

مهمترین اتفاقات و رویدادهای این هفت روز ورزش به این شرح است:

تیم‌هایی که به یک هشتم جام حذفی رسیدند

در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور پنجشنبه گذشته دو تیم گسترش فولاد تبریز و امید رزکان البرز برابر هم صف‌‌آرایی کردند که طی آن تیم تبریزی به برتری ۲ بر صفر دست پیدا کرد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. در ادامه این مسابقات نیز جمعه گذشته دیدار تیم‌های ذوب آهن و بادران تهران با پیروزی ۲ بر یک ذوب آهن تمام شد تا این تیم اصفهانی مرحله یک هشتم حریف تیم گسترش فولاد تبریز شد. همچنین تیم فولاد با نتیجه پر گل ۶ بر صفر حریف اهوازی خود را شکست داد و حریف استقلال در مرحله یک هشتم نهایی شد. استقلال با شکست ۵ بر صفر شهرداری سمنان را ۵ به یک هشتم نهایی صعود کرد.

در دیگر دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور نیز تیم راه آهن برابر منطقه آزاد کیش با ۵ گل به برتری دست یافت و حریف استقلال خوزستان در مرحله یک هشتم نهایی شد. همچنین در ادامه این مسابقات پرسپولیس شنبه گذشته در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان رفت و با یک گل حریفش را شکست داد. سرخپوشان با کسب این برتری به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرده و حریف ملوان بندرانزلی در این مرحله شدند. پیش از این دیدار اما دیدار دو تیم سایپا و بازرگانی وشتانی آمل با برتری شاگردان مجید جلالی به پایان رسیده بود. آنها با این برد حریف حریف سیاه جامگان مشهد در مرحله یک هشتم نهایی شدند.

وزنه برداری قهرمانی آسیا

در ادامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در پوکت تایلند، پنجشنبه گذشته در دسته ۹۴ کیلوگرم علی هاشمی در حرکت‌ یک‌ضرب ابتدا وزنه‌های ۱۶۵ و ۱۶۸ کیلوگرمی را بالای سر برد تا بدین ترتیب طلای یکضرب خود را مسجل کند. هاشمی اما در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۱۷۴ کیلویی نشد تا با همان ۱۶۸ کیلو مدال طلای یکضرب را بر گردن بیاویزد. درحرکت دو ضرب نیز علی هاشمی ابتدا وزنه ۲۰۲ کیلوگرمی و بعد از آن وزنه ۲۰۸ کیلوگرمی را بالای سر برد. وی اما در حرکت سوم نتوانست وزنه ۲۱۱ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و بدین ترتیب به رتبه چهارمی بسنده کرد. در رده‌بندی مجموع دسته ۹۴ کیلوگرم، علی هاشمی با رکورد ۳۷۶ صاحب مدال برنز شد. مصطفی رجایی دیگر نماینده ایران در این وزن بود که در هر دو حرکت یک‌ضرب و دوضرب ششم شد.

در ادامه این مسابقات و در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم جمعه گذشته بهادر مولایی در حرکت نخست یکضرب پس از مهار وزنه‌ ۱۷۸ کیلوگرم دو بار در مهار وزنه ۱۸۵ کیلوگرم (حرکت دوم و سوم) ناکام ماند اما در در حرکت دوضرب مولایی با مهار وزنه ۲۳۶ کیلوگرم و مجموع ۴۱۴ کیلوگرم صاحب دو نشان نقره دو ضرب و مجموع آسیا شده و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

مرگ قهرمان کشتی آزاد ایران

محمدحسین عابدی، قهرمان کشتی آزاد ایران در وزن ۴۸ کیلو جمعه گذشته در سن ۵۸ سالگی به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت. مرحوم عابدی در دهه ۴۰ و ۵۰ توانست در رده‌های مختلف سنی برای چندین سال قهرمان وزن ۴۸ کیلوی کشتی آزاد ایران باشد. وی در دهه ۵۰ برای مدت چندسال در لیگ اسپانیا به میدان رفت و مدارک مربیگری خود را نیز از این کشور دریافت کرد اگرچه هیچگاه در کشور و استان فارس مورد استفاده قرار نگرفت.

درجازدن تیم واترپلو جوانان ایران در مسابقات جهانی

تیم واترپلو جوانان که در مسابقات قهرمانی جهان در آلماتی قزاقستان شرکت کرده بود، جمعه گذشته در آخرین دیدار خود در این رقابت‌ها مقابل آفریقای‌جنوبی به برتری ۱۵ بر ۱۱ دست یافت. این تیم که پیش از این دیدار با متحمل شکست مقابل صربستان، استرالیا و مکزیک در مرحله گروهی از راهیابی به جمع ۱۲ تیم برتر بازمانده بود و در ادامه نیز مقابل چین شکست خورد، با کسب تنها برد خود برابر آفریقای جنوبی همانند دوره پیش این رقابت‌ها در جایگاه هفدهم قرار گرفتند.

از پرتاب سنگ تا بازداشت در لیگ دسته اول

تماشاگری که در جریان دیدار تیم‌های خیبر خرم آباد و آلومینیوم هرمزگان با پرتاب سنگ موجب آسیب دیدگی بازیکن تیم آلومینیوم از ناحیه سر شده بود، بازداشت شد. این دیدار از سری رقابت‌های لیگ دسته اول جمعه گذشته برگزار شد و طی آن صاحب یونسی از ناحیه سر مصدوم شد. بعد از این اتفاق که منجر به بخیه خوردن ناحیه آسیب دیده این بازیکن شد، مربی تیم آلومینیوم که تیمش یک بر صفر هم عقب بود بدون اجازه ناظر بازی، تیم را از زمین خارج کرد و اجازه نداد دقایق پایانی به پایان برسد.

مسابقات کشتی قهرمانی جهان

مسابقات کشتی قهرمانی جهانی در رشته فرنگی پس از دو روز رقابت میان مدعیان ۶۸ کشور پنجشنبه گذشته در لاس وگاس به پایان رسید. در پایان این رقابت‎ها که شب ها به وقت تهران برگزار می شد تیم کشتی فرنگی ایران هم با مدال نقره قاسم رضایی در وزن ۹۸ کیلوگرم و دو برنز یوسف قادریان در وزن ۸۰ کیلوگرم و حبیب اله اخلاقی در وزن ۸۵ کیلوگرم و عنوان پنجمی سعید عبدولی در وزن ۷۵ کیلوگرم با ۳۱ امتیاز چهارم شد. ضمن اینکه در اوزان ۹۸، ۸۵ و ۷۵ کیلوگرم هم سه سهمیه المپیک گرفت.

اما در رشته آزاد مسابقات کشتی قهرمانی جهان تیم اعزامی ایران صاحب ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز و ۵ سهمیه المپیک شد و همچون دوره گذشته به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. اولین مدال ایران جمعه گذشته توسط سیداحمد محمدی در وزن ۶۵ کیلوگرم به دست آمد. محمدی ضمن کسب این مدال برنز صاحب سهیه المپیک هم شد. یک روز بعد نیز در دیدار رده بندی وزن ۸۶ کیلوگرم دیگر نماینده اعزامی ایران به آمریکا یعنی علیرضا کریمی مقابل گانف از بلغارستان پیروز شد و به مدال برنز جهان دست یافت. در این رقابت ها اما حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. در این رقابت ها و در وزن ۹۷ کیلوگرم، عباس طحان که به دیدار رده بندی صعود کرده بود، شنبه گذشته در این مرحله مقابل پاول اولینیک از اوکراین شکست خورد و به عنوان پنجم دست یافت.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی یکشنبه گذشته به کار خود در مسابقات جهانی آمریکا پایان داد که به جز وزن ۱۲۰ کیلوگرم، در ۵ وزن دیگر صاحب سهمیه المپیک شد.

اعتصاب در آستانه یک میدان آسیایی

مشکلات مالی که مدتی است باشگاه نفت تهران را با چالش مواجه کرده در نهایت مجر به اعتصاب بازیکنان این تیم شد. آنها شنبه گذشته در حالیکه در آستانه دیدار مقابل الاهلی در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرارداشتند، دست به اعتصاب زدند چراکه هنوز درصدی از مبلغ قرارداد فصل گذشته‌شان را از باشگاه طلبکارند و امسال هم هیچ دریافتی نداشته‌اند.

حذف هر دو نماينده ايران در مسابقات تيراندازي قهرماني جهان

در جریان دومین روز مسابقات اهداف پروازی قهرمانی جهان در ایتالیا، شنبه گذشته سید بابک یگانه و محمد حسین پرورش‌نیا در رشته تراپ در پايان ٥ راند به ترتیب با کسب امتیازهای ۱۱۴ و ۱۱۲ در جایگاه ۵۷ و ۷۷ قرار گرفتند و از رسيدن به فينال بازماندند. همچنین در بخش رده‌بندی تیمی به دلیل حضور تنها دو نماینده از کشورمان در این رقابت‎ها، تیم تراپ ايران در رده‎بندی قرار نگرفت.

پایان تعطیلات

هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که برای مدت ۲۰ روز تعطیل شده بود، دوشنبه گذشته با دیدار دو تیم فوتبال استقلال خوزستان و صبای قم آغاز شد که طی آن دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در چارچوب این هفته از مسابقات سه شنبه ۵ دیدار برگزار شد که در یکی از آنها استقلال تهران با ۲ گل موفق به شکست دادن گسترش فولاد شد. البته پرگل‌ترین دیدار این روز از مسابقات دیدار دو تیم ذوب‌آهن و فولاد خوزستان بود. در این دیدار ۳ گل به ثمر رسید که همه آنها برای اصفهانی‌ها بود. پدیده مشهد و ملوان بندانزلی دو تیمی بودند که در این هفته با یک گل به ترتیب مقابل سیاه جامگان و راه آهن صاحب برتری شدند ضمن اینکه دیدار تیم‌های تراکتورسازی و سپاهان هم بدون اینکه توپی از خط دروازه‌ها عبور کند به پایان رسید.

پرسپولیس - سایپا؛ آخرین دیدارهفته ششم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود که چهارشنبه برگزار شد. در این دیدار شاگردان برانکو با نتیجه ۲ بر یک برابر سایپا تن به شکست دادند تا روزهای تلخ شان ادامه داشته باشد و همچنان جزو تیم های قعرنشین جدول رده بندی باشند.

تغییر زون ایران از غرب به مرکز آسیا

به دنبال طرح پیشنهاد کمیته ملی المپیک مبنی بر تغییر زون ایران از غرب به مرکز آسیا که در نشست اردیبهشت‌ماه شورای المپیک آسیا در تهران مطرح شد، اعضای هیات اجرایی OCA درنشست عمومی خود که سه‌شنبه درعشق آباد ترکمنستان برگزار شد این موضوع را بررسی و با آن موافقت کردند. این تصمیم به دلیل نزدیکی فرهنگی و سنتی دو کشور به منطقه آسیای مرکزی گرفته شده است.

سرمربی تیم ملی فوتسال بالاخره معرفی شد

بعد از کش و قوس فراوان سرانجام کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال سه شنبه محمد ناظم الشریعه را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال ایران انتخاب کرد. پیش از این خسوس کاندلاس اسپانیایی سرمربی تیم ملی ایران بود که به خاطر مشکلاتی از ادامه کار در تیم ملی منصرف شد. ناظم الشریعه یکی از دستیاران خسوس کاندلاس در تیم ملی بود.

۹ مدال طلا، نقره و برنز کاراته کاران ایران در غرب آسیا

تیم كاراته تهران كه به نمایندگی از ایران در چهارمین دوره رقابت‌های کاراته غرب آسیا در امارات شركت كرده بود سه‌شنبه با کسب ۶ مدال طلا، ۲ نقره، یک برنز به كار خود در این مسابقات پايان داد. در رقابت‌ها‌ی کومیته مردان بهمن عسگری در وزن ٨٤- کیلوگرم به مدال طلا رسید. سیدامیرحسین موسوی‌پور در وزن ٦٧-کیلوگرم و سیدمهدی موسوی در وزن ٨٤+ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند و میثم رشوند در وزن ٧٥-کیلوگرم مدال برنز را از آن خود کرد. در رقابت‌های کومیته بانوان نفیسه گلشنی در وزن ٦٨-کیلوگرم و حمیده عباسعلی در وزن به ٦٨+ كيلوگرم دو مدال طلا كسب كردند. سه طلای كوميته تيمی بانوان، كاتای تيمی و انفرادی بانوان نيز به تيم اعزامی كشورمان تعلق گرفت.

او پناهنده نشد!

تیم ملی کشتی فرنگی پس از کسب عنوان چهارم مسابقات قهرمانی جهان که با یک مدال نقره و دو مدال برنز همراه با سه سهمیه المپیک به دست آمد، شنبه گذشته به کشور بازگشت اما بدون یکی از اعضای خود؛ محسن حاجی‌پور فرنگی کار وزن ۵۹ کیلوگرم تیم کشتی ایران که به عنوان نفر ذخیره به رقابت‌های جهانی لاس وگاس آمریکا اعزام شده بود بدون دلیل و هیچ اطلاع قبلی از همراهی اعضای تیم ملی در بازگشت به ایران سرباز زد و به همین دلیل شایعاتی مبنی بر پناهندگی وی مطرح شد به خصوص وقتی حسن بابک، مدیر تیم ملی کشتی فرنگی نیز همراه با اعضای تیم فرنگی به ایران بازنگشت اما همه این شایعات و گمانی زنی‌ها تمام شد وقتی بامداد چهارشنبه تیم کشتی آزاد از آمریکا به ایران بازگشت آنهم با این ملی‎پوش فرنگی!

هفته ناکامی تیم ملی والیبال در جام جهانی

تیم ملی والیبال که در مسابقات جام جهانی ژاپن شرکت کرده است، پنجشنبه گذشته برای برگزاری سومین دیدار خود در این رقابت‎ها به مصاف ونزوئلا رفت و موفق به کسب برتری ۳ بر صفر شد. ملی‌پوشان والیبال که طی دیدار اول و دوم خود به ترتیب مقابل آرژانتین شکست خورده و برابر تونس هم پیروز شده بودند، پس از یک روز استراحت شنبه گذشته به مصاف لهستان رفت و در حالیکه دو ست نخست دیدار با این تیم را به سود خود تمام کرده بود در نهایت متحمل شکست ۳ بر ۲ شد. پنجمین دیدار تیم ملی والیبال در مسابقات جام جهانی ژاپن نیز یکشنبه گذشته برابر روسیه برگزار شد که طی آن شاگردان کواچ متحمل شکست ۳ بر صفر شدند.

تیم ملی والیبال پس از دو روز استراحت، چهارشنبه ششمین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۱۵ را برابر ایتالیا برگزار کرد. این دیدار با هم شکست شاگردان کواچ به پایان رسید. آنها دیدار برابر ایتالیا را ۳ بر صفر واگذار کردند.

۳ باخت تیم والیبال زیر ۲۳ سال از ۴ دیدار جهانی

تیم والیبال زیر ۲۳ سال ایران که با هدایت فرهاد نفرزاده در مسابقات جهانی مکزیک شرکت کرده است، از شنبه گذشته دیدارهای خود در این رقابت‌ها را آغاز کرد. تیم ایران در نخستین دیدار ۳ بر صفر مغلوب چین شد و در دیدار دوم که یکشنبه گذشته برگزار شد نیز مقابل برزیل با همین نتیجه متحمل شکست شد. شاگردان نفرزاده پس از این شکست موفق شدند در دیدار سوم که دوشنبه برابر کوبا برگزار شد به برتری ۳ بر یک دست یابند اما آنها در چهارمین دیدار نیز تن به شکست دادند. این دیدار بامداد چهارشنبه برگزار شد و طی آن ایران مقابل آمریکا متحمل شکست ۳ بر ۲ شد.

نفت باخت و حذف شد

تیم فوتبال نفت تهران که تنها نماینده ایران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود، چهارشنبه شب دیدار برگشت خود برابر الاهلی امارات را در زمین حریف برگزار کرد و با شکست 2 بر یک در این بازی و 3 بر یک در مجموع از دور مسابقات حذف شد و به نیمه نهایی نرسید.