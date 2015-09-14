۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱

توسط دانشمند ایرانی مایکروسافت؛

تلفن همراه به اسکنر ۳بعدی تبدیل می‌شود

دانشمند ایرانی شرکت مایکروسافت امکان تبدیل تلفن همراه به اسکنر سه بعدی را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپگرهای سه بعدی طرفداران زیادی پیدا کرده اند و حالا به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده باشد که تحولی بزرگ در این زمینه صورت گیرد و آن چیزی نیست جز اسکن سه بعدی با استفاده از تلفن همراه!

شهرام ایزدی دانشمند ایرانی شرکت مایکروسافت عضو ارشد تیمی از دانشمندان است که پروژه ای را برای افزودن بر دامنه کارایی تلفن های همراه هوشمند فعلی به پیش می برند.

دکتر ایزدی و همکارانش استفاده از دوربین عقب و جلوی تلفن همراه برای تهیه تصاویر سه بعدی از هر چیزی در محیط اطراف را دنبال می کنند و به نظر می رسد این فناوری به زودی جنبه کاربردی پیدا کند.

از این رو می توان تصور کرد که تلفن های همراه هوشمندی که این روزها در دست مردم سراسر جهان است قابلیت تبدیل شدن به اسکنر سه بعدی را هم داشته باشند.

به  عقیده دکتر ایزدی، این فناوری به افراد اجازه آن را می دهد تا به نقطه ای از جهان مثلا پاریس و برج ایفل سرک می کشند، تصاویر به کیفیت سه بعدی با استفاده از تلفن همراه خود تهیه و ساختار سه بعدی آنچه در تصویر آمده را به عنوان یادگاری برای خود خلق کنند.

استفاده از این فناوری جدید در شبکه های اجتماعی نیز کاربردهای زیادی دارد که به گفته ایزدی افراد می توانند از هر چیزی که قصد فروشش را دارند تصاویر سه بعدی با کیفیتی تهیه کرده و آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

کد مطلب 2915109

