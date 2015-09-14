ورزشگاه ۱۷ ساله شیراز در اولویت بازدید وزیر ورزش نبود

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی‌که از دو روز گذشته بحث حضور وزیر ورزش و جوانان در استان فارس مطرح‌شده بود اما برنامه‌های وزیر تنها در حوزه انتخابیه کوار، سروستان و خرامه خلاصه می‌شود.

صبح امروز طبق اعلام روابط عمومی ورزش و جوانان فارس خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های استانی و خبرگزاری‌ها در ساعت مشخص‌شده خود را به اداره کل رساندند تا به سمت پاویون فرودگاه شیراز حرکت کنند که البته این کار نیز با معطلی به دلیل تاخیر پرواز انجام شد.

اما در پاویون فرودگاه شهید آیت‌الله دستغیب نیز مثال چند مرتبه گذشته عدم هماهنگی مسئولین ورزش و جوانان فارس با استانداری از حضور خبرنگاران و عکاسان جلوگیری شد و همگان پشت در پاویون نشستند تا وزیر ورزش و جوانان وارد فرودگاه شود و به سمت ورزشگاه ۱۷ ساله میانرود حرکت کنند.

زمانی که خودرو خبرنگاران و عکاسان وارد پروژه ورزشگاه میانرود شیراز شد و درحالی‌که عکاسان خود را آماده ثبت بازدید وزیر از این مجموعه ۱۷ ساله می‌کردند آن موقع متوجه شدند از خودرو وزیر و همراهانش خبری نیست.

در این راستا مسئول روابط عمومی ورزش و جوانان نیز بدون اینکه توجه ای به خبرنگاران داشته باشد با خودرو ورزشگاه را ترک کرد که آن موقع همگان متوجه شدند که وزیر خبرنگاران و عکاسان را دور زده است.

طبق گفته برخی از همراهان خبرنگاران وزیر ورزش و جوانان به همراه دیگران از زمان خروج از فرودگاه شیراز به سمت ورزشگاه حرکت نکرده بلکه به سمت حوزه انتخابیه خرامه، کوار و سروستان حرکت کرده است.

این اتفاق در حالی روی می‌دهد که بزرگ‌ترین پروژه ورزشی استان فارس و یا حتی جنوب کشور که باگذشت ۱۷ سال در حال تبدیل‌شدن به یک اثر معماری تاریخی است بیش از هر چیز دیگر نیاز به کمک و نگاه وزیر ورزش و جوانان دارد.

اما نکته دیگر این اتفاق این است که وزیر ورزش و جوانان در برنامه‌های سفر یک‌روزه خود تنها بازدید از پروژه‌های ورزشی حوزه انتخابیه کوار، سروستان و خرامه را دارد.

این رفتار در استانی که امروز با مشکلات مختلفی در بخش ورزش روبه‌رو است جای تامل دارد.