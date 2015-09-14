افتتاح ۱۷ طرح محرومیت زدایی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس ۱۷ طرح محرومیتزدایی در هفته دفاع مقدس در استان زنجان افتتاح میشود.
وی اظهار داشت: برای افتتاح این تعداد طرح، سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان، گفت: طرح محرومیتزدایی، طرحهای کوچکی هستند که این طرحها در راستای کمک به دولت با مشارکت سپاه انجام میشود.
موسوی تاکید کرد: برای اجرای هر طرح محرومیتزدایی ۳۰۰ میلیون ریال هزینه میشود.
وی در ادامه از برگزاری همایش پیادهروی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این همایش برای سومینبار متوالی است که به همت سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان برگزار میشود.
مسئول حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان، تصریح کرد: این همایش سوم مهرماه سالجاری در زنجان برگزار میشود.
موسوی همچنین از برگزاری همایش طلایهداران در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این همایش پنجم مهرماه سالجاری در کانون امام علی (ع) برگزار میشود.
