  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۰۹

در هفته دفاع مقدس انجام می شود؛

افتتاح ۱۷ طرح محرومیت زدایی در زنجان

افتتاح ۱۷ طرح محرومیت زدایی در زنجان

زنجان - مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان از افتتاح ۱۷ طرح محرومیت‌زدایی طی هفته دفاع مقدس در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: به مناسبت هفته دفاع مقدس ۱۷ طرح محرومیت‌زدایی در هفته دفاع مقدس در استان زنجان افتتاح می‌شود.

وی اظهار داشت: برای افتتاح این تعداد طرح، سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان، گفت: طرح محرومیت‌زدایی، طرح‌های کوچکی هستند که این طرح‌ها در راستای کمک به دولت با مشارکت سپاه انجام می‌شود.

موسوی تاکید کرد: برای اجرای هر طرح محرومیت‌زدایی ۳۰۰ میلیون ریال هزینه می‌شود.

وی در ادامه از برگزاری همایش پیاده‌روی در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این همایش برای سومین‌بار متوالی است که به همت سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان برگزار می‌شود.

مسئول حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان، تصریح کرد: این همایش سوم مهرماه سال‌جاری در زنجان برگزار می‌شود.

موسوی همچنین از برگزاری همایش طلایه‌داران در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این همایش پنجم مهرماه سال‌جاری در کانون امام علی (ع) برگزار می‌شود. 

 

 

 

کد مطلب 2915114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها