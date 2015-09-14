افزایش ظرفیت حمل مسافر در راه آهن تهران - کرج -هشتگرد

محمد راشدی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش حمل مسافر بین تهران - کرج و هشتگرد، گفت: از سال آینده طرح‌های شرکت راه آهن برای افزایش ظرفیت حمل مسافر، آغاز می‌شود که می‌توانیم تقاضای مسافران در این بخش را پاسخگو باشیم.

وی با بیان اینکه تهران - کرج چهارخطه و کرج - هشتگرد دو خطه می شود، افزود: اگر ناوگان به تعداد کافی برای این مسیرها پیش بینی شود به تمام تقاضاهای موجود در این بخش پاسخ می دهیم اما الان که این مسیرها تک خطه هستند، امکان پاسخگویی به تمامی تقاضاها وجود ندارد.

معاون مسافری شرکت راه آهن با اعلام اینکه الان هم روزانه به صورت رفت و برگشت ۶ قطار به سمت تهران - کرج - هشتگرد در رفت و آمد است، اظهار داشت: پوشش تقاضاها بستگی به تعداد ناوگان دارد، چراکه اگر ناوگان داشته باشیم محدودیتی در ارایه خدمات نداریم اما ابتدا باید مسیرها چندخطه شود.

راشدی ادامه داد: شرکت‌هایی که خرید ناوگان داشته باشند از محل صرفه جویی سوخت در طول مدت قرارداد به آنها یارانه داده می شود، بنابراین شرکت‌ها می‌توانند با خرید ناوگان جدید در مسیرهای مختلف، خدمات رسانی کنند.