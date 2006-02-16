  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۱۴

به گفته فرمانده نيروي انتظامي كرج :

آزاد راه تهران - كرج از هر دو مسير تا اطلاع ثانوي بسته است

آزاد راه تهران - كرج از هر دو مسير تا اطلاع ثانوي بسته است

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان كرج ضمن اعلام بسته بودن آزاد راه تهران - كرج تا اطلاع ثانوي گفت: از شهروندان تقاضا داريم در مسير واژگوني تريلر حامل سوخت تجمع نكنند و اجازه دهند نيروهاي امدادي به وظايف خود به درستي عمل كنند.

سرهنگ مجيد بزمون در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج، افزود: به دليل خطرات ناشي از جاري شدن بيش از 18 هزار ليتر بنزين سوپر در دو باند شمالي و جنوبي اتوبان تهران - كرج مقابل امامزاده طاهر(ع) و نيز نزديكي محل وقوع حادثه به جايگاه پمپ بنزين ، بازگشايي اين مسير نيازمند زمان بيشتري است.

وي خاطر نشان كرد: تخليه سوخت به دليل قطع برق ، خرابي دستگاههاي مكنده و نيز ترافيك سنگين پايان هفته وضعيت حساسي در منطقه به وجود آورده و لازم است شهروندان با تجمع در محل بر مشكلات مسئولان نيفزايند.

سرهنگ بزمون ادامه داد : امكان بلند كردن تريلر توسط جرثقيلهاي آتش نشاني به دليل احتمال انفجار وجود ندارد و تخليه آن نيز نيازمند زمان است.

وي يادآور شد : علت وقوع حادثه هنوز معلوم نيست و پس از حل معضل فعلي توسط كارشناسان بررسي خواهد شد.

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان كرج تاكيد كرد: اتوبان تهران - كرج از هر دو مسير تا اطلاع ثانوي بسته است و تردد در آن امكان پذير نيست و ضروري رسانه ها در اين خصوص اطلاع رساني نمايند

اتوبان تهران - كرج از 6 ساعت قبل به دليل واژگوني يك تريلر 22 هزار ليتري سوخت مقابل امامزاده طاهر(ع) مسدود شده است.

کد مطلب 291514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها