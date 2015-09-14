تشکر سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال از فدراسیون فوتبال و مردم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال بعد از منتفی شدن حضور «خسوس کاندلاس» و خودداری وی از ادامه همکاری با تیم ملی فوتسال به سراغ گزینه‌های دیگر رفته و سرمربی جدید به زودی معرفی خواهد شد.

خسوس با انتشار پیامی در وبلاگ خود از تمام مردم و دست اندارکاران فوتبال ایران به خاطر مدت زمان حضورش در تیم ملی تشکر کرده است. وی همچنین از مرحوم حسن حسین‌زاده یکی از کارمندان کمیته فوتسال که در سانحه رانندگی جان خود را از دست داد، یادی کرده و عکس او را در این پیام قرار داده است.

خسوس این پیام خود را با عنوان «محکوم به تصمیم گیری ... تشکر از ایران» منتشر کرده است و ابتدا داستان مردی را آورده که دوست داشته به ماه سفر کند ولی وقتی این فرد به ماه می‌رسد، سفینه‌اش خراب می‌شود و فقط برای سه روز اکسیژن دارد.

او سپس شعری از گوته آورده و از مردم، فدراسیون، روزنامه نگاران و دست اندرکاران فوتبال و فوتسال تشکر کرده است: «در این وبلاگ قصد دارم از تمام بازیکنان، مربیان، اعضای کمیته فوتسال، فدراسیون فوتبال، کارمندان آکادمی، هواداران، خبرنگاران و دیگران تشکر کنم به خاطر شانسی که برای ملاقات و کار کردن با شما داشتم. همیشه مدیون محبت شما هستم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.»