ایران مقابل کوبا به برتری رسید/ فردا دیدار با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال زیر ۲۱ سال ایران امروز موفق شد با حساب سه بر یک از سد کوبا بگذرد.

شاگردان فردهاد نفرزاده، ست نخست این بازی را با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ شکست خوردند اما در سه ست بعدی به ترتیب با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند.

به این ترتیب ایران پس از تیم‌‏های برزیل و چین در رده سوم گروه C قرار گرفت.

ایران در گروه G با تیم های ژاپن، آمریکا و مکزیک میزبان همگروه شده و فردا در نخستین دیدار با آمریکا بازی می‎کند.

تیم ایران از این پس باید برای کسب عناوین نهم تا شانزدهم تلاش کند.