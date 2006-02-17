گرايش به وبلاگ هاي پر محتوا افزايش يافته است / ظرف 15 سال آينده تلويزيون هاي شخصي اينترنتي ايجاد مي شود

دكترمحمد حسن جعفري سهاميه درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درمشهد با بيان اين مطلب افزود : در شرايط كنوني گرايش به وبلاگ هاي پرمحتوا درحال افزايش است و بدليل پختگي نسل جوان، وبلاگ هايي كه محتواي سخيف و ضد ارزشي دارند ، در اقليت قرار مي گيرند

وي درخصوص شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي اظهار داشت : ايجاد محدوديت براي رسانه ها ممكن نيست و اگر اين اقدام درراستاي مشخص شدن شخصيت حقوقي و خط مشي آن رسانه باشد ، اقدامي مناسب است و اگر تاكنون محقق نشده است ، كوتاهي در حق مخاطبين محسوب مي شود .

اين دكترزبان شناسي وهوش مصنوعي با اشاره به تفاوت ماهيت رسانه هاي مجازي ومكتوب اظهار داشت : با پيشرفت تكنولوژي و فناوري اطلاعات هيچ فردي قادر نيست در عملكرد سايت ها محدوديت ايجاد كند ، زيرا اين مساله غير ممكن است .

وي افزود : اگر كانال هاي ارتباطي در جهت ترويج ضد ارزش ها و ساري و جاري كردن سم در رگهاي جامعه گام بر مي دارند در هر جاي دنيا محكوم به شكست است .

رئيس دانشكده خبرخاطر نشان كرد : در شرايط حاضر بايد واقع بينانه برخورد شود ، مدتي در خصوص وبلاگ ها حساست ايجاد شد، اما پس از مدتي همه دريافتند كه اين امر امكان پذير نيست ، پس لازم است به جاي اينكه سير دسترسي به ابزارها را محدود كنيم ، در اين زمينه فرهنگ سازي صورت گيرد .

