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۲۸ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

رئيس دانشكده خبر و آموزش هاي رسانه اي در گفتگو با "مهر":

گرايش به وبلاگ هاي پر محتوا افزايش يافته است / ظرف 15 سال آينده تلويزيون هاي شخصي اينترنتي ايجاد مي شود

گرايش به وبلاگ هاي پر محتوا افزايش يافته است / ظرف 15 سال آينده تلويزيون هاي شخصي اينترنتي ايجاد مي شود

رئيس دانشكده خبر و آموزش هاي رسانه اي گفت :ظرف 10 تا 15 سال آينده تلويزيون هاي شخصي اينترنتي كه افراد قادرنداز اتاق خود استاديوم تلويزيوني داشته باشند و از طريق كانال تلويزيوني خود براي تمام دنيا برنامه پخش كنند در همه كشورهاي از جمله ايران رايج خواهد شد .

دكترمحمد حسن جعفري سهاميه درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" درمشهد  با بيان اين مطلب افزود :  در شرايط كنوني  گرايش به  وبلاگ هاي پرمحتوا درحال افزايش است و بدليل پختگي نسل جوان، وبلاگ هايي كه محتواي سخيف و ضد ارزشي دارند ، در اقليت قرار مي گيرند

وي درخصوص شناسنامه دار كردن سايت هاي اينترنتي  اظهار داشت : ايجاد محدوديت براي رسانه ها ممكن نيست و اگر اين اقدام درراستاي مشخص شدن شخصيت حقوقي و خط مشي آن رسانه باشد ، اقدامي مناسب است و اگر تاكنون محقق نشده است ، كوتاهي  در حق  مخاطبين محسوب مي شود .

اين دكترزبان شناسي وهوش مصنوعي با اشاره به تفاوت ماهيت رسانه هاي مجازي ومكتوب اظهار داشت : با پيشرفت  تكنولوژي  و فناوري اطلاعات هيچ فردي قادر نيست در عملكرد سايت ها محدوديت ايجاد كند ، زيرا اين مساله غير ممكن است .

وي افزود : اگر كانال هاي ارتباطي در جهت ترويج ضد ارزش ها و ساري و جاري كردن سم در رگهاي جامعه گام بر مي دارند در هر جاي دنيا محكوم به شكست است .

رئيس دانشكده  خبرخاطر نشان كرد : در شرايط حاضر بايد واقع بينانه برخورد شود ، مدتي در خصوص وبلاگ ها حساست ايجاد شد، اما پس از مدتي همه دريافتند كه اين امر امكان پذير نيست ، پس لازم است به جاي اينكه سير دسترسي به ابزارها را محدود كنيم ، در اين زمينه فرهنگ سازي صورت گيرد .

کد مطلب 291518

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