۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

ورود نسل جدیدی از بالگردها؛

فیلم/ بالگردهایی با قابلیت فرود بر هر سطحی

محققان امریکایی موفق به ساخت نسل جدیدی از بالگردهایی شده اند که با استفاده از یک دنده روباتیک می تواند بر سطوح مختلف بنشیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بالگردها برای فرود یا اوج گیری نیازمند مکان های مسطح هستند تا بتوانند به ماموریت یا فعالیت های خود ادامه دهند. محققان دارپا (سازمان پروژه‌ های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی امریکا) موفق به ساخت نوعی سیستم دنده فرود روباتیک شده اند که فرود و اوج گیری بالگردها در سطوح مختلف را با ایمنی بالا و حذف هرگونه محدودیتی ممکن می کند.

سیستم روباتیک جدید توسط دانشمندان موسسه فناوری جورجیا و با نام پروژه «MAR» در حال توسعه است. افزودن این سیستم به بالگردها تنها کمی به وزن آن اضافه کرده و انفجار یا هر گونه آسیب به بالگرد در حین فرود را تا ۸۰ درصد کاهش می دهد. این بالگرد می تواند بر سطوح ناصاف، مکان های شیب دار، عرشه های کشتی و ... فرود آید.

