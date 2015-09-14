نمایندگان کتابشهر در مسابقات قرآنی تسنیم خوش درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مرادی، کارگزار و حسین کریم­زاده، کارمند کتابشهر بروجرد در رشته­های ترتیل و مسابقه مفاتیح­الحیات رتبه اول مرحله استانی این دوره از مسابقات را کسب کردند.

این دو قاری ممتاز قرآنی استان لرستان با کسب حد نصاب امتیاز به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.

همچنین علیرضا بیجاری، نماینده کتابشهر بجنورد در مرحله استانی مسابقات قرآنی تسنیم در استان خراسان شمالی رتبه برتر رشته حفظ سوره­های پایانی قرآن را کسب کرد.

رضا گودرزی، دیگر نماینده کتابشهر بروجرد در مسابقات قرآنی تسنیم، موفق شد رتبه دوم مسابقه مفاتیح الحیات را به دست آورد.

سال گذشته نیز مهدی مرادی، کارگزار کتاب‌شهر بروجرد، در این مرحله با کسب حد نصاب امتیاز به مرحله کشوری مسابقات راه یافته بود.

بر اساس این گزارش، چهارمین دورۀ مسابقات قرآنی تسنیم با هدف ارتقای سطح معلومات و آموزه‌های قرآنی در سطح مدیران، کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی و خانواده‌های آنان و نیز ایجاد ارتباط و انس بیشتر با قرآن در روزهای پنجشنبه و جمعه، پنجم و ششم شهریور سال جاري، به صورت همزمان در مراكز استانها برگزار شد.

در اين دوره از مسابقات قرآني، بالغ بر یک هزار و ۶۸۱ نفر شركت کردند كه یک هزار و ۴۱۳ نفر از آنها در بخش افراد بالای ۱۸ سال (شامل کارکنان، همسران و فرزندان بزرگسال) و (۲۶۸) نفر در بخش افراد زیر ۱۸ سال (شامل فرزندان در حال تحصیل) به رقابت پرداختند.

موسسه کتابشهر ایران یکی از بزرگترین فروشگاه­های زنجیره­ای کتاب و محصولات فرهنگی در ایران، از سال ۸۳ تاکنون ۴۲ فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در ۲۱ استان کشور راه اندازی کرده است.