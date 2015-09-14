مصطفی قنبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حضور تیم نوجوانان ایران در مرحله انتخابی رقابتهای مقدماتی نوجوانان قهرمانی آسیا که از روز چهارشنبه در تبریز آغاز میشود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر نمیکنم تیم نوجوانان در این بازیها کار چندان دشواری را پیش رو داشته باشد زیرا در رقابتهای مقدماتی از امتیاز مقدماتی برخوردار است.
وی اضافه کرد: البته تیم نوجوانان ایران در این مرحله حریفان آسانی ندارد اما از آنها بهتر است، به همین دلیل میتوانیم به مرحله بعدی صعود کنیم.
مربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران همچنین افزود: مسئولان تیم نوجوانان از امروز باید به فکر مسابقات نهایی باشیم و تیم را برای آن مسابقات به شرایط ایدهآل برسانند. باید با برنامهریزی دقیق و برگزاری اردوهای متعدد خارجی و داخلی تیم را برای مسابقات نهایی به بهترین شکل آماده کرد.
قنبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون امکانات لازم را در اختیار تیمهای پایه میگذارد یا خیر؟، تصریح کرد: در طول مدت چهار سالهای که من در تیمهای پایه فعالیت میکردم، فدراسیون در حد توانش امکانات را برای ما فراهم میکرد و الان هم فکر میکنم اینگونه باشد. اما باید به این نکته توجه داشت بازیکنان تیمهای پایه ملی سرمایههای این فوتبال هستند و باید به آنها توجه ویژهای داشت.
وی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: از زمانی که من هدایت تیم نوجوانان را برعهده داشتم، چند بازیکنمان در تیم فوتبال امید و تیمهای لیگ برتری حضور دارند که این مساله نشانگر این است که تیمهای پایه اهمیت دارند و باید به آن توجه ویژهای داشت.
مربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان ایران پایان گفت: از الان باید برنامهریزی روی این تیم و نفراتش داشت تا در رقابتهای نهایی موفق عمل کرده و بتواند سهمیه حضور در جام جهانی را بدست آورد.
