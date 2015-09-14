۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

محاسبه شروع ساعت کاری از در منزل!

طبق قانون جدیدی که در اروپا به تصویب رسیده؛ زمانی که کارمندان صرف رسیدن به محل کار می کنند جزو ساعات کاری آنها محسوب شود.

مجله مهر: دادگاه عدالت اروپا قانونی وضع کرده است که بر اساس آن زمانی را که افراد صرف رسیدن به محل کار می کنند جزو ساعات کاریشان محسوب می شود.

قانون کار اتحادیه اروپا درصدد حفاظت از کارگران در برابر کارفرمایان است و بر وضع شرایطی در مورد ساعات کار کارگران، زمان استراحت، و میزان تعطیلات آنها تاکید دارد.

به نوشته ایندیپندنت این حکم می تواند بدان معنا باشد که شرکت هایی که افرادی را به عنوان برق‌کار، گازکش، پرستاران خانگی یا نمایندگان فروش استخدام می کنند؛ اگر بخواهند دفتر مرکزی نداشته باشند باید قانون ساعت کاری وضع شده را رعایت کنند. بدون شک این حکم پیامدهایی برای کارفرمایان خواهد داشت.

تلگراف هم به نقل از «آنته آ مک اینتایر» عضو محافظه کار اتحادیه اروپا نوشت: «منتقدان به این حکم اعتقاد دارند که این حکم هزینه مشاغل را بالا می برد و با فعالیت های تجاری بلند مدت تداخل دارد. این قانون به شرکت های کوچک‌تر ضربه می زند و بر رشد و مشاغل تاثیر منفی دارد.»

این روزنامه همچنین نوشت: «قضات ادعای بسیاری از وکلای شرکت ها مبنی بر سوءاستفاده کارگران از این قانون برای انجام کارهای شخصی را رد کرده و معتقد هستند رفع این مشکل بر عهده خود شرکت ها است.»

    • بهروز ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
      قانون شامل شرکت‌هایی است که دفتر مرکزی ندارند و افرادمثلاً پس از گرفتن تماس تلفنی، راهی محل کارشان می‌شوند. احتمالاً در این صورت شرکت‌ها از زمان ورود به مکان مقصد ساعت کار را حساب می‌کردند که این هم ظلم به کارگر بود. به نظر قانونش عادلانه است.
    • شهرام ( لیسانس مکانیک) از تبریز ۱۴:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
      دقیقا مثل اینجا که با روزی 12 ساعت کار وحقوق ناچیز اونم بدون صبحانه و ناهار حتی زمان صرف صبحانه و ناهار رو از حقوق کم میکنن انشالله سال 3015 تو ایران هم این قانون اجرا میشه.
    • سید مهدی صالحی (کاردان الکترونیک) از تهران ۱۴:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۵
      سلام من خودم تکنسین برق هستم و همیشه برای تعمیر و سرویس تجهیزات دائم تو سفرم و بیشتر تایم کاری رو توی مسیر هستم ولی این ساعت های رفت وامد توی دستمزدم محاسبه نمیشه و اخرش هم چیز زیادی عایدم نمیشه. ای کاش این قانون هر چه زودتر تو ایران اجرایی بشه.

