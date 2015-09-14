محاسبه شروع ساعت کاری از در منزل!

مجله مهر: دادگاه عدالت اروپا قانونی وضع کرده است که بر اساس آن زمانی را که افراد صرف رسیدن به محل کار می کنند جزو ساعات کاریشان محسوب می شود.

قانون کار اتحادیه اروپا درصدد حفاظت از کارگران در برابر کارفرمایان است و بر وضع شرایطی در مورد ساعات کار کارگران، زمان استراحت، و میزان تعطیلات آنها تاکید دارد.

به نوشته ایندیپندنت این حکم می تواند بدان معنا باشد که شرکت هایی که افرادی را به عنوان برق‌کار، گازکش، پرستاران خانگی یا نمایندگان فروش استخدام می کنند؛ اگر بخواهند دفتر مرکزی نداشته باشند باید قانون ساعت کاری وضع شده را رعایت کنند. بدون شک این حکم پیامدهایی برای کارفرمایان خواهد داشت.

تلگراف هم به نقل از «آنته آ مک اینتایر» عضو محافظه کار اتحادیه اروپا نوشت: «منتقدان به این حکم اعتقاد دارند که این حکم هزینه مشاغل را بالا می برد و با فعالیت های تجاری بلند مدت تداخل دارد. این قانون به شرکت های کوچک‌تر ضربه می زند و بر رشد و مشاغل تاثیر منفی دارد.»

این روزنامه همچنین نوشت: «قضات ادعای بسیاری از وکلای شرکت ها مبنی بر سوءاستفاده کارگران از این قانون برای انجام کارهای شخصی را رد کرده و معتقد هستند رفع این مشکل بر عهده خود شرکت ها است.»