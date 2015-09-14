فیلم/ گردباد عظیم پلاسمای خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، «رصدخانه دینامیک خورشیدی» ناسا که به مطالعه خورشید می پردازد، فیلمی از یک توده عظیم و چرخان متشکل از پلاسمای فوق داغ روی سطح خورشید به زمین فرستاده که از تاریخ ۱ تا ۳ سپتامبر به طول انجامیده است. از آغاز به کار رصدخانه دینامیک خورشیدی SDO در فوریه سال ۲۰۱۰ میلادی حدودا ۵ سال می گذرد و این رصدخانه در حال تکمیل مطالعات خود است.



فیلم اخیر این رصدخانه به گردبادهای عظیم پلاسمایی خورشیدی تعلق دارد که دمای آن در حدود ۲.۸ میلیون درجه سانتیگراد است، اگر چه این اولین باری نیست که گردباد و طوفان هایی در اطراف خورشید به وقوع می پیوندند.