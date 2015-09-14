به گزارش خبرنگار مهر، حسن مجنونی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: باید مدیران استانی به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم آن‌ها را ولی‌نعمتان خود بدانند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: احترام گذاشتن به مردم به‌خصوص رزمندگان و ایثارگران در دستور کار مدیران قرار گیرد و در این زمینه برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس، بیان کرد: هفته دفاع مقدس، هفته‌ای ماندگار و پرافتخار در تقویم جمهوری اسلامی است.

مجنونی خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های هفته دفاع مقدس شد و افزود: هر دستگاهی نماینده‌ای در راستای جمع‌آوری آثار کارکنان دولت در دفاع مقدس و همکاری در اجرای برنامه‌های هفته دفاع مقدس معرفی کند.

وی با اشاره به نقش دولت در دفاع مقدس اظهار کرد: امید است با جمع‌آوری آثار کارکنان در هشت سال جنگ تحمیلی مجموعه‌ای عظیم از کار تحقیقاتی انجام شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی در ادامه افزود: سازمان‌ها و نهادها در حوزه دفاع مقدس برنامه‌ریزی‌های تحقیقاتی و فرهنگی داشته باشند و در این زمینه نیز اعتبار هزینه کنند.

وی بابیان اینکه توجه به ارزش‌های دفاع مقدس و ایجاد وحدت در جامعه مهم‌ترین عوامل جلوگیری از نفوذ سرسپردگان استکبار جهانی به جامعه اسلامی است، تصریح کرد: بنابراین بالا بردن کیفیت برنامه‌های هفته دفاع مقدس، پرهیز از کارهای کلیشه‌ای و توجه به نسل جوان بیشتر از قبل مدنظر مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مجنونی در ادامه افزود: امروز به برکت خون شهدا و تلاش ایثارگران، هر اقدامی در این کشور انجام شود، برای جهانیان درس عبرت است و این اقدامات را نماد موفقیت خود می‌دانند.

مسئول حفظ آثار دفاع مقدس در سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس، گفت: در طول هفته دفاع مقدس برنامه‌های مختلفی در استان پیش‌بینی‌شده است.

محمدرضا زهرایی افزود: رژه نیروهای مسلح در شهدای گمنام، افتتاح نمایشگاه فرهنگی در پارک جنگلی بیرجند و همایش سربازان در دفاع مقدس ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی برگزاری دعای عرفه، عطرافشانی گلزار شهدای گمنام، پیاده‌روی بسیجیان و حضور در نماز جمعه و سخنرانی فرماندهان استان در نماز جمعه را از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس ذکر کرد.