۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۲

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

گردوغبارهای لحظه‌ای تا پایان هفته در خوزستان تداوم دارند

اهواز ـ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا پایان هفته در نواحی جنوب مرکزی گاهی تندبادهای لحظه‌ای همراه با گرد و غبار محلی را شاهد خواهیم بود.

کوروش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا آخر هفته جاری رطوبت، شرجی و مه رقیق در نواحی جنوب و ساحلی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای نواحی شمال و شرق خوزستان نیز افزایش ابر، رگبار و همچنین وزش باد قابل‌ملاحظه پیش‌بینی می‌شود. همچنین تا پایان هفته در نواحی جنوب مرکزی گاهی تندبادهای لحظه‌ای همراه با گردوغبار محلی را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: رطوبت امروز در شهرستان آبادان به ۹۸ درصد، ماهشهر و هندیجان ۸۵ درصد و در شادگان نیز به ۷۸ درصد رسید.

بهادری یادآور شد: طی ۲۴ ساعت گذشته امیدیه با دمای هوای ۴۵ درجه سانتی‌گراد و ایذه با دمای هوای ۲۱ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین شهرهای استان بودند.

وی تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود هوای اهواز امروز حداکثر به ۴۵ درجه سانتی‌گراد و فردا حداقل به ۳۰ درجه سانتی‌گراد برسد.

