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۲۷ بهمن ۱۳۸۴، ۱۹:۳۶

بيستمين دوره مسابقات قهرماني كاراته جوانان انتخابي تيم ملي آغاز شد

بيستمين دوره مسابقات قهرماني كاراته جوانان انتخابي تيم ملي آغاز شد

بيستمين دوره مسابقات قهرماني كاراته جوانان انتخابي تيم ملي واميد از امروز در اراك آغازشد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين دوره از مسابقات 318 شركت كننده در قالب 31 تيم ودر شش وزن در دو رشته كوميته و كاتا با هم به رقابت مي پردازند.

جمشيد زند سرپرست اين مسابقات به خبرنگار "مهر" در اراك گفت: اين مسابقات در دوگروه جوانان واميد طي دوروز برگزار مي شود ونفرات برتر به تيم ملي راه پيدا مي كنند.

وي با اشاره به اينكه 28 استان كشور در اين مسابقات شركت مي كنند افزود: در بين شركت كنندگان از مدال آوران و حاضران ليگ حضور دارند وتلاش مي شود مسابقات با كيفيت مطلوب برگزار شود.

وي افزود: نفرات برتر اين مسابقات براي حضور در تيم ملي فردا مشخص مي شوند.

کد مطلب 291523

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