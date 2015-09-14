کسب ۱۰ مدال بانوان قم از مسابقات ووشوی قهرمانی کشور

محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ووشوی بانوان قم که در مسابقات قهرمانی کشور در سبک فانگ من چوآن در تهران شرکت کرده بود موفق به کسب ۱۰ مدال رنگارنگ شد.

وی افزود: ووشوکاران قمی در این مسابقات که روز گذشته در تهران به کار خود پایان داد موفق شدند در ۲ رده سنی نوجوانان و بزرگسالان ۲ مدال طلا کسب کنند و علاوه بر این ۲ مدال، ۸ مدال دیگر اعم از ۴ نقره و ۴ برنز را به دست آوردند.

دبیر هیئت ووشوی استان قم گفت: در رده سنی بزرگسالان، پریسا حیدری که از اعضای تیم ووشوی قم در لیگ بر‌تر ووشو و مسابقات قهرمانی کشور در کرمانشاه بود موفق شد صاحب مدال طلا شود.

رشیدی بیان داشت: دومین مدال طلای تیم وشوی سبک فانگ من چوآن قم نیز توسط مبینا اطاعتی به دست آمد که این ورزشکار در رده سنی نوجوانان با شکست دادن تمامی حریفان خود به مدال طلا رسید.

وی عنوان کرد: در رده سنی جوانان، زهرا عباسی در فینال برابر حریف خود شکست خورد و به مدال نقره رسید و زهرا نانکلی دیگر ووشوکار قمی در این رده سنی نیز به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.

دبیر هیئت ووشوی استان قم تصریح کرد: در رده سنی بزرگسالان مریم سیاوند نتوانست به فینال برسد و در حالی که بخت خوبی برای کسب مدال طلا داشت در فینال مغلوب شد و زهرا مختاری ووشوکار شایسته قم نیز به مقام نایب قهرمانی رسید.

رشیدی افزود: پروانه صادقی نیز در این مسابقات به مدال نقره رسیدو نجلا حسینی و زهره عباسی نیز صاحب نشان برنز شدند.