طرح فروش فوق العاده جایگزین نمایشگاه پاییزه لوازم مدرسه شیراز شد

ناصر مهرتاش در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: درگذشته هرساله با نزدیک شدن به ایام مدارس نمایشگاه پاییزه در محل نمایشگاه بین‌المللی شیراز برگزار می‌شد ولی از سال جاری برگزاری نمایشگاه حذف و اجرای طرح فروش فوق‌العاده در فروشگاه‌های متقاضی سطح شهر جایگزین آن شد.

وی افزود: این جایگزینی به‌این‌علت انجام شد که می‌خواستیم اجناس باکیفیت و درصد تخفیف واقعی در دست مردم قرار بگیرد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شیراز یادآور شد: اتحادیه‌های لوازم‌التحریر، پوشاک، کفش، کیف و لوازم پزشکی که وسایل ورزشی در مجموعه آن قرار می‌گیرد پنج اتحادیه شیراز هستند که در خط مقدم ارائه وسایل مدرسه دانش آموزان قرار دارند.

مهرتاش گفت: به تمام اتحادیه‌ها درباره فروش فوق‌العاده اعلام شد تا فروشگاه‌هایی که مایل به شرکت در طرح هستند ثبت‌نام کنند و هر اتحادیه نیز میزان درصد تخفیفی را که می‌توانست داشته باشد، اعلام کرد.

وی عنوان کرد: از اتحادیه لوازم التحریر و نوشت افزار فروشان ۱۶ فروشنده با پنج درصد تخفیف کالاها، اتحادیه کفاشان ۱۷ نفر با ۱۰ درصد تخفیف کالاها، اتحادیه فروشندگان پوشاک ۶۰ نفر با ۱۰ درصد تخفیف کالاها و از اتحادیه سراج ۱۹ نفر با پنج درصد تخفیف در کالاهای خود در طرح فروش فوق العاده شرکت کرده اند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شیراز بیان کرد: لیست کامل فروشگاه‌هایی که در این طرح شرکت کرده‌اند در سایت اتاق اصناف اعلام‌شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن فروشگاه موردنظر خود را پیدا کنند، ضمن اینکه بر سردر تمام فروشگاه‌های مذکور بنر مشابه نصب می‌شود تا از سایر فروشگاه‌ها قابل‌تشخیص باشند.

مهرتاش گفت: طی اجرای طرح بازرسان هر اتحادیه فعالیت‌های فروشندگان را زیر نظر خواهند داشت و بر آن نظارت خواهند کرد.

وی افزود: این طرح که از ۲۲ شهریور آغازشده تا ۱۵ مهر ادامه پیدا می‌کند.