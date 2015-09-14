کمک سه میلیاردی به استقلال تبعیض آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ندیمی با اشاره به این‌که کمک سه میلیارد تومانی به باشگاه استقلال گفت: تکلیف دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از نظر خصوصی‌سازی هنوز مشخص نشده و متأسفانه دولت این دو باشگاه را فرهنگی اعلام کرده و جلوی خصوصی سازی را گرفته است. البته مجلس با این موضوع موافق نیست و به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد این دو باشگاه را حفظ کند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته تا وقتی که این باشگاه‌ها خصوصی نشده و از دستور خصوصی‌سازی خارج نشده‌اند راهی نیست که دولت به آن‌ها کمک کند اما این امر جای تأمل دارد که چرا نباید این باشگاه‌ها واگذار شوند.

ندیمی افزود: باشگاهی مثل استقلال یا پرسپولیس با مشکلات داخلی مواجه هستند و متأسفانه تعصب، غیرت و همیت هم در بین بازیکنان آن‌ها وجود ندارد از طرفی به نظر می‌رسد دولت می خواهد این دو باشگاه را حفظ کند چراکه آن را حتی به پیشکسوتان و هواداران نیز نمی‌فروشد.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان رئیس فراکسیون تعاون اعلام می‌کنم اگر این دو باشگاه از طریق تعاونی فروخته شوند آمادگی خرید آن‌ها از طرف همه مردم وجود دارد ضمن این‌که سرمایه سالاری هم در تعاونی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که دولت فعلا تصمیم خود را برای اجرایی شدن قانون خصوصی‌سازی با مانع روبه‌رو کرده و طبق مصوبه فرهنگی بودن این باشگاه‌ها و به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، برای روشن شدن تکلیف اقدامی صورت نمی‌گیرد؛ لذا در چنین شرایطی به نظر می‌رسد کمک به خصوصی‌سازی کار بی‌فایده‌ای است.

صدای اعتراض تیم‌های شهرستانی بلند می‌شود

ندیمی با اشاره به اینکه دولت با این کمک به استقلال بین باشگاه‌ها تبعیض قائل می‌شود، توضیح داد: بزرگترین آفت و مشکل در حفظ دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که توسط دولت وجود دارد همین تبعیض است در واقع صدای اعتراض تیم‌های دیگر بلند خواهد شد که چرا تنها به دو تیم و آن هم دو تیم تهرانی کمک می‌شود. بحث این است که باید این کمک عادلانه و مبتنی بر حقوق عمومی باشد و بنابراین تیم‌های شهرستانی حق دارند توجه نشان دهند.

این نماینده ادامه داد: هدف این است که این دو باشگاه خصوصی‌سازی شوند. این باشگاه‌ها تمایل به خصوصی شدن دارند و قانون هم این اجازه را داده است اما برخی در دولت به هر دلیلی موافق نبودند و پس از مزایده‌های ناموفق، این تیم‌ها را از خصوصی‌سازی خارج کردند.

استقلال حتی مکلف به درآمدزایی نشده است

ندیمی تصریح کرد:باشگاه‌هایی مثل استقلال در تأمین هزینه و درآمد به خود واگذار نشده‌اند که لااقل از طریق تماشاگران، فروش بلیت بازی‌ها و راه‌های دیگر درآمد داشته باشند و الان چاره‌ای جز کمک باقی نمی‌ماند. در واقع منطق اضطرار و ناچاری است و در منطق اضطرار هم دوستان دنبال عدالت نمی‌گردند.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این نوع رفتارها که خصوصی‌سازی متوقف یا فعالیت‌های که قراردادهای بازیکنان را مخفی کند یا این‌که تنها به یک یا دو تا تیم کمک شود همه این ها محل تردید و سوال است و بنابراین باید علاوه براین‌ سؤال که آیا باید فقط به تیمی مثل استقلال کمک شود پرسید چرا اجازه فروش و تعاونی شدن باشگاه‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس داده نمی‌شود. باید در نظر داشت با یک سوال مشکلات حل نمی‌شود.

به گزارش خانه ملت، مشکلات مالی سرخابی‌ها همچنان پابرجاست و وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که قصد دارد طی هفته جاری مبلغ سه میلیارد تومان به باشگاه استقلال پرداخت کند تا بخشی از مشکلاتش را برطرف کند. البته وزارت ورزش از کمک به پرسپولیس هم خبر داده که هنوز رقم آن اعلام نشده است.