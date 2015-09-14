رادیو ۴۳۵ ویژه برنامه برای هفته دفاع مقدس تدارک دید

به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی در نشستی که مدیران شبكه های رادیویی با سردار كارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مسئولان ارشد این بنیاد برگزار شد، گفت: دفاع مقدس برای ما اهمیت بسیاری دارد و شبكه های رادیویی علاوه بر هفته دفاع مقدس در طول سال در تمام شبكه های رادیویی بنا بر هویت و مأموریتی كه دارند به این مقوله نه فقط به شكل اجرایی بلكه با اعتقادات قلبی می پردازند.

وی با بیان اینكه معاونت صدا ۴۳۵ ویژه برنامه برای هفته دفاع مقدس تدارك دیده است، افزود: هدف مدیران در شبكه های رادیویی این است كه برنامه سازی با موضوع دفاع مقدس به نحوی اجرا شود كه شكوه این حركت با جلوه بیشتری به نسل های آینده انتقال یابد.

نسرین آبروانی درخصوص پخش موسیقی در هفته دفاع مقدس گفت: شبكه های رادیویی به طور عام و شبكه های پیام و آوا به طور خاص آثار موسیقیاییِ دفاع مقدس را در طول سال پخش می كنند و البته در هفته دفاع مقدس به آثار موسیقایی دفاع مقدس به صورت ویژه می پردازیم.

در ادامه این نشست سردار بهمن كارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به اهمیت جایگاه شهدا و جانبازان دفاع مقدس گفت: امسال در بنیاد شعار «ما می توانیم» را سرلوحه كار قرار داده ایم و توجه ویژه ما در این مسیر فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در باره نحوه مقابله با استكبار جهانی است. شعار «ما می توانیم» یادآور مقاومت ها و تلاش های صورت گرفته در ادوار مختلف گذشته بوده است كه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با بیان اینكه همه ابعاد دفاع مقدس تاكنون مشخص نشده است، افزود: به قول حضرت امام خمینی (ره) حقیقتا جنگ یك گنج بود. دفاع مقدس كلید وحدت در كشور ماست، زیرا افرادی كه در دفاع مقدس شركت كرده اند از تمام نژادها، اقوام، دین و مذاهب ایران بودند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با قدردانی از تلاش های صورت گرفته در معاونت صدا گفت: كار فرهنگی شما در این مجموعه بسیار ارزشمند بود.

در ادامه این نشست مدیران شبكه های رادیویی ضمن ارایه گزارش عملكرد فعالیت های شبكه های خود در حوزه دفاع مقدس به پرسش و پاسخ و تبادل نظر با سردار كارگر و مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس پرداختند.

همچنین در پایان مراسم مجموعه نمایش رادیویی شهدای غواص با نام «بال های خیس» به سردار كارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اهداء شد كه این مجموعه حاوی ۱۸۰ دقیقه نمایش با تأكید بر ایثار و از خودگذشتگی شهدای والامقام غواص است.