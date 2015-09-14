اثر مستندساز ايلامی به بخش نهايی جشنواره ژاپن راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای ایلام، این مستند به عنوان تنها اثر ایرانی از میان آثار ارسالی واحد جشنواره های اداره کل امور بین الملل صدا سیمای کشور به بخش نهایی جشنواره بین المللی ژاپن پرایز راه یافت.

به گفته فتح اله امیری تهیه کننده و کارگردان مستند «حیات در رگ های سرد»، این اثر یکی از ۱۰ اثر پذیرفته شده در بخش یک عمرآموزش این جشنواره است که با مستند های تولید شده کشورهای استرالیا، آمریکا، هلند، آفریقای جنوبی، ایتالیا، فرانسه و کانادا رقابت می کند.

مستند ۵۲ دقیقه ای حیات در رگ های سرد با موضوع زندگی خزندگان ایلام گونه هایی نادر از خزندگان ساکن در این استان از جمله گونه منحصر به فرد و بومی افعی دم عنکبوتی را به تصویر می کشد.

این فیلم مستند صدا و سیمای مرکز ایلام تا کنون در جشنواره های معتبر داخلی و بین المللی موفق به کسب عناوین و جوایز متعددی شده است.

جشنواره بین المللی ژاپن پرایز ۲۳ تا ۳۰ مهرماه به مدت هفت روز درشهر توکیو توسط NHK بزرگ ترین سازمان رسانه ای ژاپن و با هدف بهبود کیفیت برنامه های آموزشی برگزار می شود.