به گزارش خبرنگار مهر، داوود روستایی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان دانش آموزی یک عنصر اجتماعی است که در اجتماعی کردن دانش آموزان نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه عنصرهای اجتماعی مدیریت اجتماعی را به دست می‌آوردند و اجتماع را جلو می‌برند، بیان کرد: بنابراین هرچه به این عناصر بیشتر توجه شود موفقیت آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.

قائم مقام سازمان دانش آموزی اضافه کرد: این تجربه بزرگ بشری است که ابتدا باید انسان‌ها را اجتماعی کرد و بعد به آن‌ها آموزش داد.

روستایی عنوان کرد: هم اکنون شاهد هستیم که برخی از مدیران تنها در قالب بخشنامه و دستور العمل حرکت کرده و هیچ گونه خلاقیتی ندارند که این موضوع به دلیل این است که آن‌ها در نوجوانی مسئولیت مدرسه‌ای و محله‌ای نداشته‌اند.

وی ادامه داد: اما عنصر اجتماعی تحرک، نشاط، جرات و خلاقیت دارد، بنابراین اعتقاد داریم سازمان دانش آموزی جزو سازمان‌های اجتماعی و نگهدارنده جامعه است.

قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه هم اکنون جای کار اجتماعی در مدرسه‌های ما خالی است، بیان داشت: در حال حاضر در مدارس بیشتر دانش دنبال می شود تا مهارت آموزی.

وی عنوان کرد: سازمان دانش آموزی ظرفیت خوبی برای اجتماعی کردن دانش آموزان است که باید از این ظرفیت استفاده شود.

روستایی با بیان اینکه این سازمان باید اجتماع خراسان جنوبی را در شورای فرهنگ عمومی کمک کند، افزود: سازمان دانش آموزی ظرفیت مناسبی در استان است که می‌توان از آن در برنامه‌های تبلیغی و سایر برنامه‌ها استفاده کرد.

وی، مردم خراسان جنوبی را مردمی فرهنگ دوست و قانع دانست و گفت: سازمان دانش آموزی آمادگی دارد تا هر دستوری که در سطح ملی نیاز است را به استان محول کند چراکه این استان ظرفیت فرهنگی را دارد.