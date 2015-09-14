به گزارش خبرنگار مهر، کریم نجفی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور با اشاره به تأثیر دانشگاه در بین خانواده‌ها و اهمیت زینت اهل‌بیت(ع)بودن افزود: باید قدم‌های اثرگذاری در دانشگاه برداشته شود و با مشورت و نداشتن عجله در کارهای علمی در دانشگاه عزم به کار به وجود می‌آید.

وی از حضور منتخبین همایش در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این حضور به‌عنوان بهترین جایزه برای منتخبین در روز عید غدیر در نظر گرفته‌شده است.

نجفی با تأکید بر اینکه با تمسک به قرآن هرگز گمراهی در کار پدید نخواهد آمد افزود: اثرگذاری قرآن و فرهنگ اهل‌بیت(ع)انقلاب اسلامی را پدید آورد و تداوم انقلاب اسلامی را ضمانت کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه پایداری و مقاومت در کارهای فرهنگی ضروری است، گفت: مسئولان فرهنگی باید ابتدا خود به آنچه که می‌گویند عمل کنند چون کار فرهنگی نیاز به روح بزرگ و صبر زیاد دارد.

نجفی در مورد نوع برخورد اساتید با دانشجویان گفت: اساتید در برخورد مستقیم با دانشجویان باید صبر و حوصله داشته و قدم‌به‌قدم دانشجو را در کارهای فرهنگی هدایت کند زیرا برترین ویژگی مسوولان فرهنگی داشتن اخلاق عالی و بی‌تکلف است.

وی با تأکید بر اینکه مسوولان فرهنگی باید نسبت به زیردستان خود متواضع باشد، افزود: این مسوولان باید دائما در فکر رشد علمی خودشان هم باشند و از پاکیزگی و آراستگی و منطق و استدلال لازم بهره‌مند باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور سابقه فعالیت قرآنی و توجه به اهل‌بیت(ع)را مطلوب دانست و گفت: این جشنواره افق بزرگ کارهای فرهنگی دانشگاه پیام نور است.