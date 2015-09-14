فعالیت های فرهنگی و ورزشی در دانشگاه پیام نور بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره قرآن و عترت اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور با اشاره به افزایش فعالیت های فرهنگی دانشگاه پیام نور گفت: فعالیت های اخیر با شاخصی ۱۰ برابر نسبت به ۲۰ سال گذشته رشد داشته است.

وی در مورد اهداف جشنواره افزود: یکی از اهداف مهم جشنواره ممارست و جاری ساختن فرهنگ و معرفت دینی و قرآنی با تمسک به عترت پیامبر و شکل دهی به سبک زندگی است.

موسوی با اشاره به اهمیت بعد شناختی و معرفتی در زندگی گفت: اهمیت زیاد بعد شناختی و معرفتی آنقدر زیاد است که مبنا و معیار تقسیم بندی انسان قرار می گیرد و نیاز به مطالعات پیچیده ای ندارد.

مدیر گروه برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه پیام نور این جشنواره را مسیری هموار برای تبیین سبک زندگی قرآنی دانست و افزود: انسانها در بعد معرفت شناختی به دو دسته تقسیم می شوند که یک دسته دارای معرفت دینی و قرآنی و مومن به عالم غیب هستند ودسته دیگر دارای معرفت غیر دینی هستند که کافران و منافقان در این دسته قرار می گیرند.

موسوی نتیجه جشنواره را موجب تقرب بیشتر افراد با فرهنگ قرآنی اعلام کرد و گفت: برگزاری این جشنواره ها موجب پیدا کردن راه صحیح در زندگی می شود.