  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

روز فیلم کوتاه در سینماتک خانه هنرمندان ایران

روز فیلم کوتاه در سینماتک خانه هنرمندان ایران

چند فیلم کوتاه در سینماتک خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیست و دومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران که چهارشنبه ۲۵ شهریور در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «سایه‌های نمیروز» ساخته مایا درن، «سفر به ماه» به کارگردانی ژرژ مه‌لی‌یس و فیلم‌هایی از برادران لومیر به نمایش درخواهد آمد.

در این برنامه ایرج اسماعیل‌پور قوچانی به ایراد سخنرانی با موضوع «سینما و بدن» خواهد پرداخت. اسماعیل‌پور مدرس پیشین دانشگاه تهران و محقق دانشگاه مونیخ در رشته انسان‌شناسی تصویری است. وی دبیر نخستین همایش انسان‌شناسی تصویری در ایران بوده و پیش از عزیمت به آلمان، مفاد این رشته را برای تدریس در دانشگاه تهران تدوین کرده است. اکونارسیس نام پروژه‌ای است که از پنج سال پیش آغاز شده و با تولید شعر تصویری قصد دارد تا میان چشم و گوش یکپارچگی ایجاد کند.

این فیلم‌های کوتاه، چهارشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.

کد مطلب 2915269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها