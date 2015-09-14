روز فیلم کوتاه در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و بیست و دومین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران که چهارشنبه ۲۵ شهریور در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار میشود، فیلمهای کوتاه «سایههای نمیروز» ساخته مایا درن، «سفر به ماه» به کارگردانی ژرژ مهلییس و فیلمهایی از برادران لومیر به نمایش درخواهد آمد.
در این برنامه ایرج اسماعیلپور قوچانی به ایراد سخنرانی با موضوع «سینما و بدن» خواهد پرداخت. اسماعیلپور مدرس پیشین دانشگاه تهران و محقق دانشگاه مونیخ در رشته انسانشناسی تصویری است. وی دبیر نخستین همایش انسانشناسی تصویری در ایران بوده و پیش از عزیمت به آلمان، مفاد این رشته را برای تدریس در دانشگاه تهران تدوین کرده است. اکونارسیس نام پروژهای است که از پنج سال پیش آغاز شده و با تولید شعر تصویری قصد دارد تا میان چشم و گوش یکپارچگی ایجاد کند.
این فیلمهای کوتاه، چهارشنبه ۲۵ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.
