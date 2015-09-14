به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی محیط زیست استان قزوین، اکبرکشت پرور در این باره اظهارداشت: در راستای اجرای برنامه های پیشگیرانه در خصوص بیماری طاعون حیوانات در آبیک برنامه شستشو و ضدعفونی کردن آبشخورهای حوزه استحفاظی این منطقه به مدت دو روز انجام شد.

وی بیان کرد: متاسفانه بیماری خطرناک طاعون حیوانی در استان های همسایه مشاهده شد که تلفاتی نیز بر حیات وحش آنان وارد کرده است اما تا کنون در منطقه آبیک بیماری طاعون در حیات وحش مشاهده نشده است.

کشت پرور تصریح کرد: در اجرای برنامه های پیشگیرانه از بیماری ppr طی نشستی که با ریاست و کارشناسان اداره دامپزشکی برگزار شد مقرر شد، ضدعفونی و شستشوی آبشخورها با آهک، ضدعفونی اطراف آبشخورها با مواد ضد غفونی ارائه شده از سوی دامپزشکی توسط عوامل محیط زیست صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تهیه ظروف نمونه برداری و تحویل به پرسنل محیط زیست برای ارائه دریافت نمونه از لاشه های احتمالی، اجرای برنامه آزمایشی برای اولین بار در ایران، اجرای نشست های مشترک، واکسیناسیون دام های اهلی در تمام روستاها توسط اداره دامپزشکی شهرستان و تشکیل ستاد بحران در صورت وخامت و شیوع بیماری اجرایی شود.